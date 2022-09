La popular presentadora Cristina Pedroche ha estrenado un nuevo trabajo. La colaboradora de 'Zapeando', que estuvo gran parte de la temporada sin acudir a plató por su nuevo proyecto en Atresmedia (la segunda temporada de 'Love island' en Atresplayer Premium y Neox), no se ha escondido en ningún momento cuando ha vuelto a la televisión. Además de participar en 'Zapeando', desde que se casó en 2015 con el cocinero Dabiz Muñoz, propietario de DiverXO -restaurante con tres estrellas Michelin- , el mundo gastronómico ha enamorado a la presentadora de Atresmedia.

La presentadora de televisión, actriz y artista del mundo de la comunicación, además de ser licenciada en Administración y Dirección de Empresas y diplomada en Turismo por la Universidad Rey Juan Carlos, también participa en la creación de los menús de DiverXO y, aunque no entra en la cocina, ayuda en todo y estoy presente en todos los eventos que hace Dabiz Muñoz con las marcas.

Pero el pasado 12 de septiembre se celebró la 74 edición de los Premios Emmy, conocidos también como Emmy Awards en inglés. En estos premios se reconoce el trabajo de las mejores películas, series y programas de televisión de Estados Unidos. Pues resulta que el viernes 16 de septiembre, se reveló en 'Zapeando' que el jurado de estos premios tuvo un toque 'spanish' y por qué no decirlo, vallecano. CCristina Pedroche, de 33 años, estuvo en el jurado de esta edición de los Premios Emmy 2022.

“Lo flipante, flipante, viene ahora. Hablando de los Premios Emmy hay alguien que está presente en esta mesa tiene algo que contarnos”, comunicó Dani Mateo, presentador de 'Zapeando'. “No quiero mirar a nadie…Cristina Pedroche… Aquí nuestra amiga Cristina Pedroche ha formado parte del jurado en la categoría de series cortas. ¡Qué nivelazo!, por favor”, ha añadido el presentador catalán.

Cristina Pedroche se ha llevado un aluvión de aplausos de todos sus compañeros. Claro, es que ser jurado de los Premios Emmy no sucede todos los días. “He sido jurado y es una experiencia que me llevó para siempre”, ha asegurado la de Vallecas. Es más, la propia Pedroche explicó que se hizo una criba con las 14 personas más influyentes de España y ha confesado que la escogieran a ella fue algo "muy guay”.

La presentadora explicó que fue escogida ella directamente desde la propia organización. “Me llamaron porque es la primera vez que querían a alguien que diera la cara, que tuviera imagen, y me preguntaron si quería hacerlo. Les pregunté qué tenía que hacer”, confesó, y añadió que su misión era ir un día a un recinto donde el jurado veía todas las series, de 10:00 a 19:00 horas.