Este viernes se estrena en la gran pantalla En los márgenes, una película que protagonizan Penélope Cruz y Luis Tosar, y dirigida por Juan Diego Botto. El film refleja la problemática que miles de familias sufren en España: el peligro de perder su hogar siendo desahuciados. Antes del rodaje de la película, la actriz española tuvo la oportunidad de conocer a varias mujeres que han atravesado la difícil situación de verse desahuciadas de sus casas, lo que ha aumentado todavía más la conciencia social de la gran actriz.

La experiencia la compartió ayer por la noche en una entrevista que concedió a 'Hora 25' con Aimar Bretos, de la Cadena Ser. Según ha explicado el programa, siempre ha huido de las excentricidades por la situación que vivió cuando era pequeña en casa: "Yo era muy consciente del esfuerzo de mis padres por llegar a fin de mes, por cubrir los gastos más básicos, de su esfuerzo gigantesco para poder llevarnos a una actividad extraescolar. La ética de trabajo de ellos y el hecho de que no sobrase nada, el ir al día, me ha hecho ver situaciones como la de Azucena".

No obstante, deja claro que fue afortunada de no vivir nunca una situación tan extrema como la de Azucena, la protagonista de la película. Esto no quita que la de Alcobendas comparta que la humildad con la que le educó su familia le haga valorar la situación en la que se encuentra a día de hoy, y que nunca "tener una casa o un plato de comida", unos valores que está tratando de inculcar a sus dos hijos, Leo y Luna.

En un momento de la entrevista, Aimar Bretos le plantea la cuestión de la polémica subida de impuestos a las grandes fortunas planteada por el Gobierno español. Penélope Cruz no tuvo ningún problema en posicionarse y dar abiertamente su opinión al respecto: "Es lo lógico, ¿no? Que quien más tenga, más pague. Creo que hay que utilizar la lógica en este sentido".

