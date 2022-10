Rachel Stuhlmann ha sido nombrada la influencer del tenis "número 1 del mundo" por el blog deportivo Outkick. De hecho, pese a que no juega actualmente a nivel profesional, la joven jugó en un pasado en el circuito juvenil y universitario de tenis de Estados Unidos. Actualmente cuenta con más de 180.000 seguidores en Instagram.

Stuhlmann ha mostrado su pasión por el tenis en una entrevista que ha concedido a la revista Maxim: "Me encantaba ser deportista. Jugar al tenis en la universidad me enseñó muchas cualidades: gestión del tiempo, ética del trabajo y resistencia. Era muy disciplinada con mis entrenamientos y rutinas de ejercicio, y una vez que terminé de jugar en la universidad, lo trasladé a mi carrera profesional".

En la entrevista era evidente que no podía faltar la pregunta relativa a su jugador favorito de tenis que, curiosamente, es español: "Me encanta Rafael Nadal desde que era pequeña; tenía un póster suyo en la pared. Es la mejor definición de un deportista y un campeón".

La joven quiere seguir los pasos de su reverente, Paige Spiranac, que ha sido hasta el momento la influencer más conocida, en esta ocasión en el ámbito del golf. Stuhlmann ha revelado, esta vez en una entrevista diferente con The New York Post, que al parecer hay más chicas que se han dedicado a ser influencers en el mundo del golf que en el del tenis: "Quiero llamar la atención sobre este deporte de forma positiva. Hay muchas chicas como yo en el golf, pero no hay nada así en el tenis. Y yo digo: ‘ya sabes, puedes ser tú misma, puedes tener un aspecto determinado y seguir siendo divertida en este deporte’. Quiero hacer sesiones de fotos y mostrar que el tenis es genial y que puede ser hot y divertido".