El invierno se acerca aunque el tiempo en Valencia y el resto de la Península Ibérica no lo refleje debido al arreón térmico que España vive estos días. Y, aunque tampoco lo parezca, tenemos ya casi un pie dentro de noviembre y estamos al borde del inicio de los meses fríos del año. Por eso, y porque la guerra de Ucrania no parece sino prolongarse en lugar de empezar a resolverse, son muchas las voces que se preguntan cómo será el invierno que se aproxima y si será tan crudo como se espera en media Europa. ¿Será, como dicen, el invierno del apagón también en España?

No sólo en los países más fríos del viejo continente se aguardan malos tiempos en los próximos meses, sino incluso en los más avanzados y poderosos como Alemania, Francia o Reino Unido. Allí ya se habla de un gran apagón durante este próximo invierno debido a las restricciones de energía que las autoridades han anunciado y se vaticina incluso una caída de la red energética sin precedentes que dejaría a millones de europeos sin móvil, luz ni calefacción.

Por qué se espera un gran apagón en Europa

El temor es que el conflicto en Ucrania lleve a Rusia a cortar el suministro de gas a Europa y, con ello, provoque un auténtico apagón en buena parte de los países del norte y centro del continente. Y los anuncios de las autoridades, en lugar de aplacar la psicosis generalizada, no hacen sino avivar el temor ante una situación que cada vez más europeos ven más cerca. No en vano, ya son varios los países que han anunciado restricciones y cortes de energía programados para hacer frente a esta hipotética carestía energética.

En Reino Unido se han anunciado posibles apagones de tres horas y, en Francia, de dos. Se trataría de medidas extremas y de último recurso que, en el caso del país galo, rotarían por todo el territorio y dejarían fuera a servicios esenciales como los sanitarios. En Alemania, por su parte, la venta de leña se ha disparado ante el miedo de sus habitantes de enfrentar un invierno sin calefacción en casa y en otros lugares de Europa se recomienda a la población que se aprovisionen de alimentos y linternas.

Ante tamaña situación en los países vecinos, surge la gran pregunta: ¿puede pasar lo mismo en España?¿Habría que empezar a tomar medidas? Huelga decir que nunca está de más ahorrar energía o, al menos, no desperdiciarla y que siempre es bienvenida cualquier iniciativa que suponga un ahorro energético. Dicho esto, es necesario señalar que el gran apagón en Europa no tiene por qué producirse pero que, en caso de darse, no tiene por qué replicarse en España debido a que las circunstancias de la Península Ibérica son diferentes a las de los otros territorios afectados.

¿Un gran apagón también en España?

Y es que en España las horas de sol marcan la diferencia, entre otras cuestiones. El hecho de disfrutar de jornadas más largas en las que el astro rey calienta la superficie terrestre es una enorme ventaja frente a otros países europeos en los que hace mucho más frío y donde el sol no ayuda a combatir esas bajas temperaturas.

Además, el sistema eléctrico base en España es muy distinto del que poseen otros lugares como Francia, Alemania y Reino Unido. En suelo español, el hipotético corte de suministro de gas procedente de Rusia tendría un impacto mucho menor que estos países porque, en líneas generales, el peso del gas en el sistema energético español es mucho menor. Además, España tiene la posibilidad de suplir el gas con otras fuentes de energía, una ventaja que otros estados no poseen.

No obstante, esto no significa que España no pueda vivir un gran apagón en el que se encadenasen horas y horas sin energía debido a un fallo en el sistema (por ejemplo, en caso de registrarse un incidente en una estación eléctrica), pero se trataría de una situación puntual y no coyuntural, a diferencia de lo que se teme en otros lugares de Europa.