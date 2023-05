Se llaman ratitas y, a primera, no seducen mucho para ser ingeridas. No desatan el apetito en nuestro estómago. Ni tampoco por el nombre nos enamoran: ratitas. Pero no son pequeños roedores aunque lo parezcan. En Algeciras se llaman "volaores". En Huelva, ratitas. "Es mi paraíso, chiquillos", asegura Isabel María, la tiktoker que ha viralizado este alimento típico de una parte de España.

"Pensé que eran lagartijas", asegura una usuaria de Tik Tok, red social en la que se ha viralizado un vídeo de ratitas. "Me está dando algo de verlo", escribe otro. "Esto será coña", apunta otra. Y es que una joven de Lepe (Huelva) se ha vuelto viral en las redes sociales por ingerir "ratitas", un alimento que es muy común en la costa de Huelva. #parati #viral #ratita #pescadoseco ♬ sonido original - Isabel María ✨ @isabelmariia__ Que rica mis ratitaaaaas jajajaja 🐀🐀🐀😋😋😋 #rico ¿Qué son las ratitas? Las ratitas se toman con un vino mosto de uva de Huelva que sigue pisando de forma tradicional. En definitiva, las ratitas son pescado seco hecho con salazón y oreado al sol tras bañarlo con aceite, más conocido como la bacaladilla. ¿Cómo se hacen? Se limpia el pescado, se sacan los filetes y se eliminan las espinas. Automáticamente se salazonan con salmuera. Se lava al grifo para eliminar la sal que no haya impregnado el pescado y se pincela con una capa muy fina de aceite de oliva especiado con pimienta y canela. Después se colocan los filetes de pescado en unas cámaras de ahumado y se someten al ahumado al humo de leña. Una vez ahumados, los filetes se cuelgan al oreo.