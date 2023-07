El cantante del grupo Sidonie, Marc Ros, se quedó en pelota picada en una actuación sobre el escenario del Emdiv Music Festival celebrado en Elda en apoyo de la cantante Rocío Saiz, a la que unos días antes en Murcia un agente ordenó parar la actuación por quedarse en top-less.

Ese último incidente ocurrió el 24 de junio en las fiestas del Orgullo de Murcia cuando Saiz interpretaba la canción 'Como yo te amo' de Rocío Jurado, y lo ocurrido generó una intensa polémica en la cual la Policía Local de Murcia decidió abrir una investigación interna para aclarar lo sucedido y puso de manifiesto que el agente había actuado por su cuenta.

En un concierto celebrado unos días después en Elda y cuando Saiz interpretaba el mismo tema y estaba desnuda de cintura hacia arriba, Marc Ros salió por sorpresa de entre bambalinas en ropa interior y se quedó desnudo por unos segundos delante del público, en apoyo a su compañera.

¡Viva las tetas de @rocio__saiz, viva la polla de Marc y viva la libertad!



🏳️‍🌈 pic.twitter.com/5LAKvTbFRV — @sidonie_ (@sidonie_) 3 de julio de 2023

"¡Viva la polla de Marc y viva la libertad!"

Sidonie colgó luego el vídeo de lo ocurrido en su cuenta de Twitter, donde se ve cómo ambos artistas ríen y se abrazan ante el griterío del público, y señala "¡Viva las tetas de @rocio__saiz, viva la polla de Marc y viva la libertad!".

Por su parte, Saiz respondió en la misma red social compartiendo el vídeo colgado por Sidonie y añadiendo "Qué suerte tengo de tener amigos y compañeros como vosotros. Os quiero con todo mi corazón".

"Hombres del futuro mejorando el pasado"

Después se explayó en Instagram, donde escribió: "Me sigue costando encontrar palabras suficientes para describir lo que fue este momento para mí. Después de una semana durísima, ver a Mark desnudándose entero, cantando juntos “Estáis aquí”, ver cómo gritaba el público, me dejó tan emocionada que tuve que marcharme al hotel. Este gesto fue tan importante para mí. Sidonie no son solo una de las bandas que más años llevan en la carretera, además de increíbles compositores, son de los mejores compañeros. Y no lo digo yo. Lo dice mucha gente. Si mañana tuviese un hijo, ojalá se pareciese a cualquiera de ellos. Hombres del futuro mejorando el pasado. Y a quien no le guste (que me lo dijeron y me lo escribieron con toda su furia) QUE NO MIRE. Con todo mi corazón, os quiero amigos de Sidonie. Gracias por hacer de este mundo un lugar en el que poder ser. Y al Emdiv Music Festival 2023 donde bailarlo. Como nuestra revolución. Bailando".

El Emdiv Music Festival 2023 es un evento enfocado a la música pop, rock, indie y electrónica, y se celebró entre el 30 de junio y 1 de julio.