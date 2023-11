Las agresiones motivadas por el odio, ya sean físicas o verbales, están a la orden del día. En este caso ha sido un joven quien ha sufrido una agresión homófoba por parte de un adolescente, y ha decidido compartirlo en X, la antigua Twitter.

Dany comenzaba exponiendo la situación de la siguiente forma: Bueno, vengo a contar la agresión verbal homófoba que he sufrido hoy en el autobús. Se ha levantado un chaval de unos 18 años dándome un golpe de malas maneras, a lo que yo le he dicho: 'Cuidado'".

bueno vengo a contar la agresión verbal homofobo q he sufrido hoy en el autobús. se ha levantado un chaval de unos 18 años, dándome un golpe de malas maneras a lo q le he dicho "cuidado" — D A N Y (@danyconygriega) 4 de noviembre de 2023

Según expone el joven, el agresor se ha ofendido viendo que le estaba recriminando su actitud, y lejos de disculparse, reacciona con una contestación agresiva: "Sin mirarme ha dicho: 'Cuidado por qué'. Y yo le he respondido: 'Por respeto'.

Por si no fuera suficiente, en ese momento el adolescente espeta el comentario homófobo que hace reaccionar tanto al resto de pasajeros como a la conductora del autobús: "Yo a un maricón no le respeto".

Viendo la actitud del agresor, la conductora ha decidido echarle del autobús: "El homófobo de mierda que se baje". Al parecer, se habría resistido, y ella ha sido contundente con su orden: "Si no te bajas llamamos a la policía, y si no te pone él la denuncia te la pongo yo".

la autobusera ha frenado en medio de la carretera y le ha abierto la puerta diciendo "el homofobo de mierda que se baje", se ha puesto chulo y ella ha repetido "si no te bajas llamamos a la policía y si no te pone el la denuncia te la pongo yo" — D A N Y (@danyconygriega) 4 de noviembre de 2023

Finalmente, el joven ha querido agradecer tanto a los pasajeros presentes como a la conductora su apoyo, haciendo alusión a que no es la primera vez que sufre una agresión homófoba, pero sí única en la que las personas que la han presenciado han actuado de esa forma: "Siempre se calla todo el mundo, y hoy todo el mundo me ha defendido. Me han hecho sentir todos súper seguro y protegido. Gracias a todos los que iban en ese bus y a la conductora, tristemente os seguimos necesitando".