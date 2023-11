Laura Escanes anunció ayer a través de sus redes sociales que será la encargada de dar las Campanadas en TV3: "El 31 de diciembre daré las campanadas desde mi tierra y es algo que aún no me creo". Una noticia que llega días después de que se hiciera pública su ruptura sentimental con Álvaro de Luna, de lo que todavía no la habíamos escuchado hablar públicamente.

El verdadero motivo de ruptura entre Laura Escanes y Álvaro de Luna A su llegada a Madrid, Laura ni confirmaba ni desmentía una posible reconcialiación con el artista: "Ya sabes que estas cosas prefiero, ahora mismo, quedármelas para mí", y respondía con un "eso es" cuando se le pregunta sobre si prefiere esperar a que sea el tiempo el que decida si se dan una segunda oportunidad. Y ante las cuestiones relacionadas con una posible infidelidad durante la relación, Laura nos remitía a ceñirnos al comunicado que escribió. "No tengo nada más que añadir", Pese a ello, desvelaba que hace frente al fin de su relación de manera tranquila "poquito a poco" y entiende que Álvaro tampoco está pasando por un buen momento. "Normal, como todo el mundo cuando tiene una ruptura,es que es normal".