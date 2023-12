La crisis derivada de la inflación ha afectado un 30% más durante estos últimos años a los hogares pobres que a los ricos y tuvieron que reducir su poder de consumo entre enero y mayo de 2022, según reveló el pasado julio Intermón Oxfam en su informe La desigualdad no se va de vacaciones. Un reciente estudio de Nextdoor, una plataforma cuyo objetivo es conectar a vecinos del mismo barrio o del mismo municipio, certifica estos datos: un 73% de los españoles afirma que el encarecimiento del coste de vida ha impactado negativamente en sus finanzas.

Ante esta realidad, las redes comunitarias ganan presencia. De acuerdo con este estudio, uno de cada tres españoles considera que tener una relación cercana con sus vecinos le ha ayudado a ahorrar dinero: hasta 190 euros mediante ayuda en forma de tareas y unos 100 euros gracias a objetos prestados. Tener buenos vecinos evita gastos eludibles, como algunos servicios de cerrajería cuando a alguien se le olvidan las llaves, siempre que le deje una copia a un vecino de confianza (un 20% de los encuestados confirma el ahorro en este aspecto); en reparaciones pequeñas de grifos y puertas con las que puedan colaborar los residentes más diestros (19%); o compartir comida con los del rellano porque alguien ha hecho un guiso "para todo el vecindario" (13%).

Entre los objetos que más se suelen prestar entre las redes vecinales, Katherine Villegas, 'city manager' de Nextdoor en España, destaca "muebles, juguetes, ropa o, incluso, suscripciones" a plataformas de música o series. "Una de las cosas que va en aumento es compartir el coche. En otros países, lleva mucho tiempo haciéndose, pero en España no tanto. Unos días van en el coche de uno y otros, en el de otro vecino", dice. En la vuelta al cole también se nota ese ahorro, a través de intercambios de material escolar o recomendaciones sobre dónde comprar libros o uniformes para los niños.

Maribel, una mujer venezolana que lleva siete años viviendo en Madrid, creó un grupo para intercambiar, vender o comprar cosas que tuviesen que ver con bebés recién nacidos. "Nos juntamos muchas madres, algunas de otros lados y otras de mi zona. Aunque mi hijo ya está creciendo, puedo ayudar a otras mamás con consejos, comentarios y conversaciones que son positivos para cada una de nosotras. Necesitamos apoyarnos entre nosotras y saber que, si a veces lo pasamos mal, no estamos solas".

Ella misma, que vive en un barrio en el que "nos conocemos todos", certifica que "tener un grupo cercano al lugar donde vives es de gran ayuda". El estudio de Nextdoor, para el que se realizaron dos encuestas, una de YouGov a 1.000 participantes en septiembre de 2023 y otra a través de Survey Monkey con 1.515 usuarios de Nextdoor en ese mismo mes, desvela que el 61% de los vecinos españoles afirma haber recibido ayuda de su comunidad.

La cercanía de los vecinos españoles difiere si viven en pueblos y ciudades pequeñas, donde se recibe más ayuda (un 68%), en ciudades medianas y grandes (56%) o en las grandes capitales (58%). Un 82% de los usuarios de Nextdoor reconoce que aceptaría ayuda de sus vecinos si se encontrara en una situación vulnerable a nivel económico, y más de la mitad (55,5%) afirma que apoyaría económicamente a algún vecino que viviera una situación financiera complicada ofreciéndole comida, trabajo o ayudándole a encontrar una salida laboral.

Vínculos afectivos

Más allá del ahorro económico, las redes vecinales también contribuyen a crear lazos afectivos. Uno de los proyectos más relevantes en España en este sentido es el que desarrolla la Fundación Grandes Amigos, que es una organización de voluntariado de ámbito estatal que acompaña a mayores en situación de soledad o en riesgo de caer en ella.

Esta fundación, creada hace 20 años, atiende actualmente en todo el territorio nacional a casi 1.600 mayores, acompañados por unos 1.800 voluntarios. En su página web ya avisan del vacío que cubren quienes colaboran con Grandes Amigos: "La soledad no se puede arreglar pagando compañía, sino tejiendo lazos afectivos, de manera desinteresada y voluntaria, desde el trato igualitario y sin paternalismos".

Así lo recalca también en conversación con El Periódico de España, del Grupo Prensa Ibérica, José Ángel Palacios, coordinador de Comunicación de la Fundación Grandes Amigos, que expresa que "lo que hacemos revierte en la salud y en el bienestar de la gente, y es una evidencia que prevenir y evitar la soledad ahorra costes en términos de salud, de derechos y también económicos".

No obstante, no se tratará, dice, de un "coste económico directo". "No sé hasta qué punto puede suponer un ahorro, porque muchos de los encuentros que hacemos, las meriendas, por ejemplo, los financiamos nosotros con los medios que tenemos", plantea Palacios. Destaca que lo más importante es que los mayores tengan la oportunidad de "socializar en el barrio", porque ellos también son "víctimas de la desaforada urbanización que nos apiña a mucha gente en grandes núcleos urbanos" que lleva a alargar las distancias y a alejar geográficamente a los mayores de sus seres queridos.