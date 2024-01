Tras meses de revuelo mediático, Bertín Osborne ha vuelto a sorprender con sus últimas declaraciones sobre su nueva paternidad. La revista ¡Hola! sorprendía ayer con su portada, en la que afirmaba: "He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Con Gabriela ha pasado lo que ya todo el mundo sabe. Yo tuve con ella una relación de poco tiempo y un buen día me dijo que estaba esperando un hijo. Yo le dije: 'Mira, como tienes dos opciones, que sepas que yo estaré ayudando en cualquiera de las dos. Pero sí que a mí no me toca ahora ser padre otra vez", dice el cantante en la publicación.

Las palabras del artista no han dejado indiferente a nadie y una de las personas que también ha hablado ha sido su expareja, Fabiola Marínez. Tal y como ha asegurado Kike Calleja en 'Vamos a ver', la modelo le ha dicho que no ha visto la exclusiva de su exmarido y que por nada del mundo piensa entrar en lo que ha dicho ni sobre Gabriela Guillén ni sobre ella. Y es que el presentador se ha quedado muy a gusto al confirmar que "sí obligará a la madre a hacer el test de paternidad", contando que si finalmente es el progenitor de la criatura "ayudará" pero nada más. Eso sí, la modelo venezolana ha utilizado sus redes sociales para desmentir a algunos medios que aseguran que hace unos días se derrumbó en plena calle y que pasa por uno de sus peores momentos con el nacimiento del último hijo de su exmarido. "Es para volverse loco, de verdad... Todo mentira, esa foto es del 13 de Noviembre, buscaron el peor gesto para montar ese titular... No hay derecho a la intromisión constante en la vida de las personas de esta forma tan invasiva y con tanto daño moral solo por dinero... seguro que es ilegal. Pero, como estoy genial, en un momento súper bonito, me lo tomo con humor porque así la vida es mejor", escribe junto a un divertido vídeo en el que hace playback y en el que felicita a todos el feliz año. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fabiola Martínez Benavides (@fabiolamartinezb_)