La familia valenciana que se ha hecho viral con sus bailes en Tik Tok

Las riñas y piques entre padres e hijos suelen ser bastante comunes en todas las familias. Sin embargo, en el caso de los valencianos Maribel Aleixandre y Sergio Poveda estas suelen producirse en las redes sociales, ya que ambos compiten constantemente por ver quién posee mayor número de seguidores en las plataformas. En este caso, existe un claro ganador. Sergio Poveda, con 21 años, acumula más de 3,4 millones de seguidores en Tik Tok y 117,3 millones de "likes", mientras que su madre posee 772.500 fans y 17,7 millones de "me gusta" en esta platafoma. "No vamos a negar que existe cierto pique, aunque siempre se hace desde el cariño. Él ha descubierto que me subían los seguidores en Instagram y también ha decidido prestarle más atención a esta red, ya que antes estaba más centrado en Tik Tok", reconoce Aleixandre.

Ambos se adentraron en el mundo de Tik Tok en 2020. Primero lo hizo el joven. "Yo bailaba hace tiempo, pero lo dejé. Durante el confinamiento, me levanté un día y pensé en volver a retomarlo durante esos días", recuerda Poveda. Él se encontraba en Budapest, donde empezó a grabar vídeos con algunas coreografías, los cuales le enviaba a su madre para que los publicara en su cuenta. "Vi que iban subiendo los seguidores y hace dos años empecé a nivel más profesional", explica. Además, el bailarín urbano da clases en una academia de baile en València. Fue ahí donde su madre empezó a iniciarse en el mundo de la danza. Anteriormente, había sido instructora de aeróbic, body pump o step, pero, tras una lesión, tuvo que abandonarlo. "Creé mi propio negocio, pero llegó la crisis y lo cerré", lamenta.

Maribel Aleixandre y Sergio Poveda. / Levante-EMV

Un día decidió participar en una de las clases de su hijo. "Al ver que me gustaba, decidí seguir", indica. Aunque en un primer momento empezaron a bailar de manera más familiar, decidieron compartir los vídeos con sus seguidores de manera más profesional. Detrás de cada baile, existe un tiempo de preparación. "Son coreografías que él enseña en la academia y, por lo tanto, no le cuesta nada aprenderlas, pero a mí me cuesta un poco más", reconoce la madre.

Vivir del baile

Actualmente Sergio se siente un "privilegiado" por poder vivir del baile. "Gracias a las redes, se ha abierto una puerta porque monto coreografías, doy clases y hago colaboraciones", reconoce. A pesar de ello, lamenta que no se valora suficientemente el trabajo. "Con las redes, me pago la cuota de autónomo. Si hay más interacción, ganas más dinero. Se puede vivir de esto, pero no se gana tanto como la gente cree", recalca Poveda.

En palabras de Maribel, el triunfo de sus coreografías se basa en "mantener la esencia, ya que la música es fundamental en nuestra casa". "Intentamos traspasar la pantalla y mostrar la felicidad que nos transmite la canción", indica. Sin embargo, Sergio se centra en diferentes estrategias musicales como, por ejemplo, si las canciones son tendencia.

Público de todas las edades

Otro de los éxitos reside en la gran cantidad de público que les sigue de diferentes edades. "A partir de los 14 ya nos siguen. Muchos me dicen que a sus padres les encantan mis bailes", explica Aleixandre. Sin embargo, no todo es tan bonito como parece. "Hay gente que me comenta por mi edad o mi físico. Soy una persona muy emocional y, a veces, me afecta. Mi hijo me dice que no haga caso y, por suerte, voy aprendiendo", concluye la bailarina, quien indica que "hay mucha más gente agradecida".