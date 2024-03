Justicia promete actuar ante un nuevo bloqueo en las cárceles catalanas: "No se va a repetir"

"Debemos hacer compatible el derecho a la protesta con el normal funcionamiento de un servicio esencial", ha reclamado este domingo la consejera de Justicia de la Generalidad de Cataluña, Gemma Ubasart, en alusión a los bloqueos de cárceles que los funcionarios de prisiones de la región quieren repetir este lunes en los centros penitenciarios. Después del asesinato de la cocinera de la cárcel de Mas d'Enric a manos de un preso el pasado jueves, las protestas estallaron en todas las cárceles, llegando a haber hasta 5.000 reclusos confinados. Este domingo se han suspendido la protestas, pero la idea es retomar las movilizaciones este lunes. "Estamos valorando todos los escenarios, esta situación no se puede repetir", ha insistido Ubasart.

La consejera de Justícia ha inciado su comparecencia agradeciendo a todos los profesionales penitenciarios su profesionalidad para hacer posible que este domingo las cárceles catalanas hayan vuelto a la normalidad. El sábado se paralizaron los permisos y los contactos con familias y amigos para los presos de tres cárceles catalanas, y 1.200 internos fueron obligados a confinarse en sus celdas. El viernes, este bloqueo funcionarial obligó a encerrarse a 5.000 reos.

Los protestantes han avisado que la paralización de este domingo es tan solo una suspensión, para volver a bloquear las cárceles el lunes. "Mañana volverá a pasar, no sabemos si será generalizado o si se hará solo en algunas cárceles, pero los funcionarios volverán a salir y nosotros estaremos a su lado", explica Xavi Martínez, responsable de UGT Prisiones, el sindicato mayoritario en el sector.

Ante estas informaciones, Ubasart ha querido ser taxativa. "Seguimos en coordinación con los departamentos de Presidència e Interior para garantizar que mañana los centros funcionen con normalidad, esta situación no se puede volver a repetir: es un riesgo para los derechos y la seguridad de los internos y los profesionales", ha insistido. No ha detallado cómo lo van a hacer posible, pero sí ha dicho que el contacto con Interior es estrecho. "No podemos avanzar escenarios", ha respondido Ubasart.

"Es un mensaje amenazador para la plantilla", ha valorado Martínez, que ha dado un ultimátum de 24 horas a la conselleria para que tome decisiones y cese el secretario de Medidas Penales, Amand Calderó. "Es la mejor persona que puede estar enfrente del sistema y de esta crisis, no hay duda de su profesionalidad y su valor personal, ha construido el sistema penitenciario catalán desde 1984", ha defendido Ubasart.

La consejera ha vuelto a pedir a los líderes sindicales que se sienten a la mesa negociadora para desencallar el conflicto y se inicie un diálogo. Ha vuelto a ofrecer la contratación de 800 profesionales, de los cuales más de la mitad se podrían incorporar de forma inmediata. "Se están equivocando, no estamos hablando de condiciones laborales estamos hablando de medidas de seguridad, que no queremos ser los siguientes", ha dicho Martínez. UGT, como el resto de sindicatos, piden la dimisión de Amand Calderó, secretario de medidas penales.