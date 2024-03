La realitat de dones artesanes de Bolívia arriba a la Comunitat Valenciana

La veu de dones bolivianes recorrerà la Comunitat Valenciana, dins de la 19ª edició del projecte d’educació per al desenvolupament i la ciutadania global ‘Ser dona al Sud 2024’ del Fons Valencià per la Solidaritat. Les finalitats del projecte són, en el marc del Dia Internacional de la Dona, donar a conéixer la realitat de les dones i la lluita per la igualtat de gènere i contra la violència masclista als països del sud; exposar com han canviat les seues vides amb l’execució d’un projecte de cooperació internacional al desenvolupament del Fons Valencià i la Direcció General d’Inclusió Social i Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat Valenciana; i d’intercanviar coneixements i experiències en els àmbits del turisme i la igualtat amb el municipalisme valencià.

La delegació de Bolívia està formada per María Luz Faldín Sorioco, artesana i membre de la ruta turística ‘SaboreArte’ del municipi bolivià de San José de Chiquitos, Roxana Mejía Rejala, artesana i part de la ruta ‘Chochís Mágico’ de la localitat de Roboré, i Geovanna Terceros Terceros, tècnica del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (Cepad), contrapart local amb la qual el Fons executa el projecte de cooperació internacional.

El testimoni de la delegació de Bolívia recorrerà 18 municipis socis del Fons de les tres províncies de la Comunitat Valenciana durant els mesos de febrer i març. En concret, les localitats són Alcàsser, L’Alcúdia, Alfafara, L’Alfàs del Pi, Benissa, Bocairent, Burjassot, Castelló de Rugat, Corbera, Elx, Gandia, L’Olleria, Paiporta, Pedreguer, Els Poblets, Teulada, Vila-real i Xàtiva.

Durant les visites als diferents municipis, les dones bolivianes realitzaran encontres institucionals, tècnics i socials amb els objectius de compartir experiències, coneixements i realitats en matèria de polítiques d’igualtat i de desenvolupament socioeconòmic amb perspectiva turística i de gènere que fomente l’autonomia de les dones.