Un estudi realitzat per investigadors de la Universitat Politècnica de València (UPV), pertanyents a l’Institut de Ciència i Tecnologia del Formigó (ICITECH), ofereix una alternativa més econòmica i sostenible per a la construcció amb marcs prefabricats de formigó d’infraestructures de transport, com a túnels subterranis, edificis i altres estructures. Els seus resultats han sigut publicats en la revista Materials.

En el seu treball, emmarcat dins del projecte «Hydelife», han desenvolupat diferents algorismes l’aplicació dels quals permet estalvis econòmics de fins a un 24 % en el cost final de l’estructura, disminuint els costos associats amb la producció i el transport de materials. A més, segons les estimacions que ha realitzat l’equip del ICITECH-UPV, permetria optimitzar l’ús de materials en l’estructura i reduir al voltant d’un 30 % de les emissions de CO2 associades a la construcció.

«Pensem una obra lineal on tinguem, per exemple, 1.000 metres d’un túnel subterrani que es puga executar amb marcs prefabricats. A més de l’estalvi econòmic, en el nostre treball, estimem que la reducció d’un euro en el cost final d’un marc de formigó armat és equivalent a evitar l’emissió de prop de 2 kg de CO₂», destaca Víctor Yepes, investigador de l’Institut ICITECH de la Universitat Politècnica de València.

Així, aquest estudi presenta una alternativa sostenible i eficient en termes de recursos per als marcs tradicionals de formigó armat in situ. «El nostre objectiu era ampliar el coneixement sobre la tipologia estructural de marcs prefabricats articulats de formigó i el seu ús com a substitut dels marcs tradicionals. I els resultats que hem obtingut constaten el seu enorme potencial per a grans infraestructures. L’estudi és d’especial interés per a àmbits com l’enginyeria civil i arquitectura i, sobretot, per a les empreses de prefabricats de formigó», conclou Víctor Yepes.