L’Ajuntament de València, representat per la Fundació municipal València Clima i Energia, ha participat en Brusel·les en el major esdeveniment anual dedicat a les energies renovables i l’eficiència energètica a Europa, unes jornades que van nàixer amb l’objectiu d’anar definint el futur energètic de la Unió Europea, basat en un sistema segur, net i eficient.

«València comença a ser vista a Europa com un referent en matèria de transició energètica. El món camina cap a un nou model energètic i a Europa s’estan fent passos de gegant perquè les energies fòssils siguen cosa del passat. A València estem treballant bé i aprofitant l’oportunitat que ens brinden els fons que venen d’Europa», ha valorat Carlos Sánchez, director de la Fundació València Clima i Energia,

València Clima i Energia, la fundació municipal per a la promoció d’activitats relacionades amb les energies renovables i el canvi climàtic, obté una quarta part del seu pressupost anual, prop de mig milió d’euros, gràcies a la seua participació en projectes europeus. En estos moments participa en 12 projectes i està pendent de resolució de 5 propostes per valor d’un milió tres-cents mil euros més. Bona part d’estos projectes estan destinats a implementar una nova cultura energètica.

El lema d’este any de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible ha sigut «Accelerant la transició d’energia neta: cap a factures més baixes i majors habilitats». En este sentit, la comissària europea d’Energia, Kadri Simson, al seu pas per l’estand de València ha felicitat calorosament a València pel títol de Capital Verda 2024.

«València ha construït al llarg dels anys un entorn més verd per als seus residents i és una vertadera inspiració per als altres. Atés que més del 70 % dels europeus viu en zones urbanes, no podem subestimar el paper que exerceixen les ciutats en la transformació mediambiental i econòmica. M’agradaria destacar especialment com València ha intensificat amb èxit els esforços d’eficiència energètica per a reduir a la meitat el consum d’energia de la ciutat des de 2015. Així mateix, la instal·lació d’un nou enllumenat públic més eficient ha reduït les emissions de CO₂ en 16.000 tones. Tals exemples locals mostren ambició en acció, i estic segur que uns altres poden inspirar-se a València per a construir una Europa més verda i més justa per a tots», ha destacat la comissària Kadri Simson.

RIP i Castellar-l’Oliveral

Coincidint amb la Setmana Europea de la Energia ha tingut lloc, també a Brussel·les, la trobada Power Up per a l’intercanvi d’experiències sobre avanços en gestió de l’eficiència energètica i renovables en benefici de la població amb menys recursos. Així, València ha posat en valor el projecte Requiem in Power i la Comunitat Energètica de Castellar-l’Oliveral.

El projecte Requiem in Power serà la planta solar urbana més gran d’Espanya amb prop de 7.000 plaques fotovoltaiques en les cobertes dels nínxols dels 5 cementeris de la ciutat.

La Comunitat Energètica Local de Castellar-l’Oliveral es va inaugurar al gener d’enguany i és la primera d’estes característiques que ha impulsat la Fundació València Clima i Energia sobre la superfície d’una instal·lació municipal. En l’actualitat compta amb 63 socis amb participacions que podran estalviar-se una mitjana de 140 euros a l’any. Malilla, Aiora i el barri del Carme, entre altres, també tenen projectes en marxa.