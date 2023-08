El projecte europeu Perfect Life, del qual forma part el grup d’investigació «Contaminants ambientals en Seguretat Alimentària» de la Fundació Fisabio, ha demostrat que és possible reduir més d’un 20 per cent els productes fitosanitaris alliberats al medi ambient en cultius de cítrics i vinyes de la Comunitat Valenciana.

Així ho ha destacat, en un comunicat, Fisabio, que ha indicat que els productes fitosanitaris són mescles químiques que s’utilitzen per a protegir els vegetals i els seus productes d’organismes nocius i ha precisat que el seu ús intensiu «pot desembocar en problemes de salut (com a dermatològics o respiratoris) pel seu contacte o inhalació directa i problemes en el medi ambient».

En este sentit, la fundació ha explicat que el personal que ha treballat en este projecte es va marcar com a objectiu «demostrar que és possible reduir la contaminació ambiental per pesticides i els seus metabòlits associats en l’aire mitjançant eines d’ajust del volum i tecnologies que disminuïsquen el risc per a la fauna, la flora i els éssers humans».

La doctora Clara Coscollá, investigadora principal per part de Fisabio en este projecte i responsable del grup «Contaminants ambientals en Seguretat Alimentària», ha assenyalat que s’ha treballat «analitzant les pèrdues de plaguicides a l’aire i al sòl en diferents aplicacions en camps de tarongers i vinyes de la Comunitat Valenciana i Torí, respectivament».

Coscollá ha agregat que també s’ha estudiat «l’exposició a plaguicides via inhalació i via deposició dèrmica» i que «s’han quantificat la concentració de metabòlits de plaguicides en les orines de persones exposades a aquests».

Estalvi de costos

Igualment, en els cinc anys en què s’ha dut a terme este projecte s’ha demostrat que l’estalvi de costos que genera l’ús de les aplicacions i eines desenvolupades en ell «és molt significatiu, amb reduccions de fins a un 74 per cent del volum utilitzat de producte fitosanitari i, fins i tot, l’estalvi de combustible de fins a 800 litres per cada cent hectàrees».

A més, la implantació del mètode Perfect Life suposa un estalvi de temps per a les persones que treballen en els camps de fins a quasi cent hores per cada cent hectàrees tractades», ha afegit Fisabio.