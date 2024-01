Espanya ha sumat 9,3 milions d’hectàrees de superfície marina protegida amb la proposta de sis nous espais Red Natura 2000 i l’ampliació de dos més. D’aquesta manera, Espanya passa del 12,3 % al 21 % de la superfície marina protegida, avançant cap a el compromís ‘30x30’ de comptar amb un 30 % de la superfície terrestre i marina protegida per a 2030, fixat pel Conveni de Diversitat Biològica i plasmat al Pla estratègic estatal del patrimoni natural i la biodiversitat a 2030.

En concret, es declaren els espais anomenats Espai marí Canons d’Alacant, Canal d’Eivissa, Montes submarins del sud-oest de Canàries, Montes submarins del nord-est de Canàries i Espai marí Jaizkibel-Capbretón, que seran proposats a la Comissió Europea com a Llocs d’Interès Comunitari (LIC), segons va informar SEO/BirdLife.

També s’han ampliat les Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) localitzades a la costa gallega i cantàbrica occidental per constituir un únic espai ZEPA, que passa a denominar-se ‘Corredor migratori galaicocantàbric occidental’; així com la declaració de l’espai Estret occidental com a ZEPA i la seua proposta a la Comissió Europea com a LIC. Finalment, s’amplia lleugerament la ZEPA Espai marí del Baix Llobregat-Garraf.

La nova ampliació parteix del treball d’anàlisi d’adequació de Red Natura 2000 marina elaborat en el marc del projecte LIFE IP INTEMARS, en què SEO/BirdLife es va implicar activament amb relació a les aus marines. El procés va permetre analitzar nova informació disponible després de la declaració principal d’espais Red Natura 2000 marins el 2014, així com identificar llacunes de coneixement, incloent-hi un procés participatiu.

Si s’assumís la proposta completa, la superfície espanyola protegida assoliria quasi el 30 %, si bé en alguns casos «les propostes són temptatives, i simplement assenyalen la necessitat de disposar de millor coneixement per a una adequada designació». L’actual proposta recull les zones més ben caracteritzades fins a hui.