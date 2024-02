L’educació ambiental hauria d’impregnar totes les assignatures de l’ensenyament, segons col·lectius de professors i educadors, que consideren que este canvi és fonamental per a poder acabar amb crisi com el calfament global o la pèrdua de biodiversitat.

Per a això, demanen recuperar l’esperit de la derogada Llei d’Ordenació General del Sistema Educatiu (Logse, 1990), que establia desenvolupar l’activitat educativa atesa la formació en el respecte i defensa ambiental, així com per a capacitar als alumnes per a valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient, entre altres.

Això es traduïa a fer de l’educació ambiental una matèria transversal a abordar des de totes les àrees curriculars i no sols des d’una assignatura específica. «Les lleis que han vingut després reserven l’educació ambiental a Educació en Valors i poc més.», ha lamentat, en declaracions a EFEverde, el president de l’Associació Espanyola d’Educació Ambiental, Federico Velázquez de Castro.

Què ha passat?

Però, què ha passat perquè això siga així? En la seua opinió, els governs posteriors no han sigut tan avançats i, a més, van aparéixer dos problemes. El primer, que es va interpretar com una sobrecàrrega de matèries, ja que al costat de l’educació ambiental, figuraven altres principis com la igualtat de drets entre sexes i races, la democràcia, la pau, la cultura, la salut.... El segon va ser que «hi ha pocs mestres i molt professor funcionari que no vol introduir innovacions», ha apuntat. D’altra banda, el capítol dedicat al medi ambient solia ser l’últim en els llibres de text i «quasi mai donava temps a veure-ho», i tampoc hi havia suficients activitats pràctiques.

L’actual llei educativa (Lomloe, 2021) recull termes com a canvi climàtic, desenvolupament sostenible o crisi ambiental que han quedat confinats en l’assignatura de Valors que es dona una vegada en Primària i una vegada en Secundària, detalla a EFEverde Miriam Leirós, coordinadora a Espanya de Teacher for Future, moviment internacional de docents contra la crisi climàtica. «Això és absolutament insuficient. L’educació ambiental ha d’ensenyar-se de manera transversal,», segons Leirós.