La innovació tecnològica és clau en la gestió de residus sanitaris

La innovació tecnològica és clau en la gestió dels residus generats per l’activitat assistencial i per a disminuir la seua petjada en el medi ambient, segons es va manifestar en la jornada ‘Aportació de la Tecnologia Sanitària a la sostenibilitat mediambiental’, organitzada a l’Hospital Clínic Sant Carles de Madrid per la Fundació Tecnologia i Salut.

El paper de la Tecnologia Sanitària en la sostenibilitat mediambiental, l’impacte de la pràctica clínica en el medi ambient i aquelles iniciatives per a reduir-lo que són ja una realitat en els servicis de salut autonòmics van ser objecte d’anàlisi en esta trobada. «Esta jornada mostra el compromís del sector de Tecnologia Sanitària amb el desenvolupament d’estratègies conjuntes per a salvaguardar el medi ambient, al mateix temps que posa en relleu que totes les parts que estem involucrades en la sostenibilitat hem de caminar juntes si volem resultats eficients en la reducció de la petjada ecològica de la nostra activitat», va exprressar el president de la Fundació Tecnologia i Salut, Fernando Bandrés.

El canvi climàtic serà la principal amenaça a la salut global del segle XXI, segons l’OMS

«El canvi climàtic serà la principal amenaça a la salut global del segle XXI, segons l’OMS. Al mateix temps, els sistemes sanitaris globals suposen quasi un cinc per cent de les emissions mundials. El Ministeri de Sanitat té un compromís clar amb impulsar un Sistema Nacional de Salut resilient, adaptat i baix en carboni. Per a això és necessari una col·laboració entre empreses. professionals i administracions públiques per a aconseguir una descarbonització ràpida, ordenada i centrada en el pacient i a millorar la salut pública», va dir l’assessor de Salut i Canvi Climàtic en el Gabinet de la ministra de Sanitat, Héctor Tejero.