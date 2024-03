L’ONU denuncia les 1.050 milions de tones d’aliments malgastades en 2022

Més de 1.050 milions de tones d’aliments es van malgastar en 2022 en el món, el 60 % procedent de les llars, segons un informe del Programa de l’ONU per al Medi Ambient (Pnuma), que assenyala que va succeir en un any en què un terç de la humanitat s’enfrontava a la inseguretat alimentària. «El desaprofitament d’aliments és una tragèdia mundial. Milions de persones passaran fam hui a causa del desaprofitament d’aliments a tot el món», va assenyalar aquest dimecres en la presentació de l’informe la directora executiva del Pnuma, Inger Andersen. L’informe sobre l’Índex de Desaprofitament d’Aliments 2024, realitzat conjuntament amb l’organització associada WRAP, es titula «Pensa, menja, estalvia. Seguiment dels avanços per a reduir a la meitat el desaprofitament mundial d’aliments».

L’estudi presenta una estimació mundial sobre el desaprofitament d’aliments a nivell de detallistes i consumidors, a més de suggerir unes millors pràctiques a fi de reduir a la meitat el desaprofitament per a 2030 d’acord amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) fixats per les Nacions Unides. Segons el Pnuma, en 2022 es van generar 1.050 milions de tones de residus alimentaris (incloses les parts no comestibles), la qual cosa suposa 132 quilograms per càpita i quasi una cinquena part de tots els aliments disponibles per als consumidors. Del total d’aliments malgastats, el 60 % (631 milions de tones) prové de les llars de tot el món, un 28 % dels serveis d’alimentació i un 12 % del comerç minorista.

Cada persona va malgastar 79 quilograms de menjar a l’any, i en les llars es va malgastar cada dia l’equivalent a mil milions de menjars, o dit d’una altra forma, 1,3 menjars diaris per a les persones afectades per la fam en el món.

Al seu torn, la deixalla d’aliments, assenyala l’informe, genera entre un 8 % i un 10 % de les emissions mundials de gasos d’efecte d’hivernacle, la qual cosa suposa quasi cinc vegades més que les emissions totals del sector de l’aviació. El desaprofitament de menjar continua perjudicant l’economia mundial i alimentant el canvi climàtic, la pèrdua de naturalesa i la contaminació, si bé el Pnuma va recordar que no és només un problema dels països rics.

Així, en mitjana, els països de diferents nivells d’ingressos malgasten una quantitat similar d’aliments per persona.

D’altra banda, únicament quatre països del Grup dels Vint (G20, bloc d’economies riques i en desenvolupament), Austràlia, el Japó, el Regne Unit i els EUA, a més de la Unió Europea (UE), compten amb estimacions adequades sobre el desaprofitament d’aliments per a realitzar un seguiment dels progressos fins al 2030.

Per això, la directora general de WRAP, Harriet Lamb, va advocar per «una major acció coordinada en tots els continents i cadenes de subministrament».«Això és fonamental per a garantir que els aliments alimenten a les persones, no als abocadors», va agregar Lamb.