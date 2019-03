Una joven roba una pulsera de oro a un hombre en Manises tras ofrecerle una felación

La Policía Nacional ha detenido en Quart de Poblet a una mujer de 19 años por presuntamente robar una pulsera de oro a un hombre de edad avanzada tras ofrecerle una felación mientras él iba en coche, con el método del 'hurto cariñoso'.

Los hechos ocurrieron hace un año, cuando en las inmediaciones del Hospital de Manises este anciano sufrió el hurto de la pulsera valorada en más de 400 euros, informa la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

La víctima había dejado a su mujer en el acceso al hospital y estaba buscando sitio para aparcar. En un momento se acercó la sospechosa preguntándole si conocía a Pascual.

Seguidamente, el hombre bajó la ventanilla y le dijo que no, tras lo que la joven se ofreció a hacerle una felación para a continuación arrebatarle la pulsera de oro y salir huyendo.

Tras las pesquisas, los investigadores averiguaron la identidad de la presunta autora del hurto: una joven que vivía en esa localidad con su tía pero que después del robo se había desplazado hasta Bulgaria, su país de origen.

Este pasado miércoles por la mañana, agentes de seguridad ciudadana la localizaron en las inmediaciones del centro de salud de la localidad, un lugar frecuentado por personas mayores, por lo que fue interceptada y detenida como presunta autora de un delito de hurto.

La detenida, de origen búlgaro y con numerosos antecedentes policiales, ha pasado este jueves por la mañana a disposición judicial.



"Abrazo cariñoso"

El hurto por 'abrazo cariñoso' consiste en aproximarse a las víctimas con el fin de ganarse su confianza y mantener así un contacto físico que permita sustraer objetos de su propiedad sin que se percaten.

Los elegidos son generalmente hombres mayores, a los que se les acercan con excusas como el parecido con algún familiar, consultar una dirección o incluso con el ofrecimiento de sexo.

En algunas ocasiones los ancianos no se percatan de que les han quitado algún objeto de valor, llegando a pensar que se trataba de una pérdida y no de una sustracción. Las autoras no dudan a veces en utilizar la violencia para cometer los robos.