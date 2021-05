Un nuevo crimen machista, esta vez en el Port de Sagunt, donde un hombre de 60 años y con una orden de alejamiento en vigor asesinó a su mujer, de la misma edad, como adelantó ayer Levante-EMV en su edición digital. Tras degollarla con un cuchillo de grandes dimensiones, el asesino se quitó la vida arrojándose desde una ventana de un cuarto piso a un patio interior cuando agentes de la Policía Local de Sagunt se encontraban a punto de acceder al interior del inmueble.

Los hechos ocurrieron a las 20.30 horas de ayer en un domicilio de la calle Alcalá Galiano del Port de Sagunt donde residía la víctima. La pareja, con una hija en común, ya no convivían juntos desde que hace unos diez días la mujer interpusiera una de denuncia por malos tratos. El Juzgado de Instrucción número uno de Sagunt, encargado de violencia contra la mujer, acordó una medida de alejamiento pero la víctima no estaba calificada de riesgo alto.

Una vecina alertó al teléfono 112 informando de que había escuchado gritos de socorro. «Me he asomado al deslunado y he preguntado y nadie me ha contestado, por eso enseguida he llamado a la policía», explicaba esta testigo.

Hasta el lugar acudieron inmediatamente varias patrullas de la Policía Local de Sagunt y de la Policía Nacional, así como varias ambulancias, aunque el personal sanitario no pudo hacer nada por ninguno de los dos. La mujer presentaba un corte en el cuello mortal de necesidad y otras lesiones por arma blanca, mientras que su agresor murió como consecuencia de la caída desde una altura de cuatro pisos, cuando saltó antes de ser detenido por la policía.

Fuentes policiales confirmaron que existía una orden de alejamiento que prohibía al autor de este crimen machista aproximarse y comunicarse con su víctima, medida que habría incumplido para cometer su delito. La Policía Nacional estaba siguiendo el caso de protección hacia la víctima tras la denuncia de malos tratos. Además, según ha podido saber este periódico, la mujer había acudido apenas unos días antes, el pasado viernes, al Servicio de la Dona del Ayuntamiento de Sagunt pidiendo ayuda.

Cuando los policías han llegado al domicilio tras recibir el aviso del 112 se han encontrado la puerta cerrada y han contactado con la hija de la pareja para que les abriera. No obstante, antes de que pudieran acceder al interior el asesino machista se ha quitado la vida saltando desde una ventana que da a un deslunado interior, cayendo justo al lado de uno de los policías. Cuando ha llegado la hija ya había ocurrido la tragedia y la mujer ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios al sufrir una crisis de ansiedad.

El alcalde, Darío Moreno, y la concejala de Policía Local, Natalia Antonino se desplazaron también al lugar al conocer lo ocurrido. El ayuntamiento de Sagunt ha convocado un minuto de silencio para hoy a las 12.00 horas frente al edificio consistorial para condenar este crimen machista.

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación sobre las circunstancias de lo ocurrido.