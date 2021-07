En su país natal, desde el cual había llegado a España un año antes, cuando él tenía 15, ya había matado a gente porque pertenecía a una banda juvenil. Es lo que le decía a su hermana pequeña, de 12 años, el adolescente que estuvo violándola durante seis meses.

La madre de ambos había emigrado a España cuando el hijo mayor tenía apenas unos meses, por lo que el entonces bebé se quedó con sus abuelos, en Ecuador. La mujer rehizo su vida en Murcia y tuvo dos hijos con su nueva pareja. Cuando el vástago tenía 15 años, fue mandado a la Región para vivir con su madre y el resto de su familia. Un año después de arribar en la comunidad, comenzó a agredir sexualmente y a golpear a su hermana pequeña.

Así consta en el relato de hechos probados del Juzgado de Menores Nº 2 de Murcia, que condena al adolescente como autor de tres delitos de agresión sexual y otro de maltrato habitual. Al no haber cumplido los 18 años, el chico no entrará en la cárcel, aunque sí en un centro de internamiento en régimen cerrado. Lo hará, según el fallo, por un tiempo de siete años. Cuando salga, durante cuatro años más ha de permanecer en libertad vigilada, con asistencia educativa, y no podrá acercarse a menos de 300 metros de su hermana pequeña durante seis años. La sentencia ha sido confirmada por la Audiencia Provincial de Murcia.

Cuando la violaba en el hogar familiar, detalla la sentencia, aprovechaba que los adultos no estaban y también le tapaba la boca para que no gritase. La amenazaba diciéndole que, si contaba algo, mataría a su padre y a su otro hermano. Por dos veces, golpeó a la menor: una vez, le dio un puñetazo en la barriga; la otra, fue en la boca. Ella trató de ocultar las lesiones echándose maquillaje.

La víctima acabó por contar a su madre lo que estaba haciéndole su hermano mayor. Cuando sus padres la llevaron al hospital, el examen forense corroboró las agresiones sexuales.