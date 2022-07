17:35

Tanto en los casos de las víctimas 6, 7 y 8 y9 se demuestra intencionalidad pero que no se produce la muerte por causas ajenas a su voluntad. Respecto al ataque a las víctimas séptima, octava y novena, los miembros del jurado han considerado probado que Jorge Ignacio P. J. asumía que con su acción todas ellas podían haber muerto y que finalmente no mueren por causas ajenas a su voluntad. Y que vulnera la libertad sexual de todas ellas por someterlas a unas prácticas que ellas no han consentido.

Víctima 6 (Paraguay) 27 años

Encuentro 26/08/2019 en un piso en Lladró i Mallí ( València)

La impregna por todo el cuerpo con cocaína. Ella aturdida, amenaza con gritar y él se va porque cree que se va a morir.

Víctima 7 (Colombiana) 30 años

Encuentro 26/09/2019 en Manuel.

El acusado impregna con droga por le cuerpo a la chica. Ella se desmaya. Al día siguiente encuentra una piedra de cocaína en su vagina.

En el hospital no le hacen examen toxicológico

Víctima 8 (Española) 43 años