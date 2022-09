En shock e indignada por el fallo. Así se ha quedado esta mañana al conocer que el asesino de su hija ha sido condenado a 159 años y 11 meses de prisión, 40 de cumplimiento efectivo, en vez de aplicarle la prisión permanente revisable. Marisol Burón, madre de Marta Calvo, critica que después de tres años de lucha Jorge Ignacio Palma acabe en la cárcel con una «condena que no es ejemplar».

Tanto ella como el portavoz de la familia, Mariano Navarro, han criticado duramente esta tarde, en una rueda de prensa celebrada en Canet, la sentencia de la magistrada por no contemplar la prisión permanente revisable, algo que daban por hecho con el veredicto del jurado, que lo declaró culpable de tres asesinatos consumados, entre otros delitos. Tampoco entienden como no se le condena por el daño moral causado al no revelar el lugar en el que se encuentran los restos mortales de Marta.

«No voy a parar de luchar hasta que le apliquen la prisión permanente al asesino de mi hija», ha anunciado emocionada Marisol, que ha anunciado que obviamente van a recurrir la sentencia. «No concibo que los derechos del criminal prevalezcan sobre los de las víctimas», ha añadido el psicólogo Mariano Navarro remarcando el dolor psicológico causado por el asesino a los familiares de las fallecidas.

Marisol Burón y Mariano Navarro han hecho un llamamiento para que la sociedad se movilice y modifiquen la ley de prisión permanente revisable, para evitar resquicios por los que asesinos como Jorge Ignacio Palma puedan eludir la máxima pena que contempla el Código Penal español.

Además la madre de Marta Calvo reta a los políticos que crean que este tipo de asesinos pueden rehabilitarse a que se los lleven a su casa cuando salgan de prisión.