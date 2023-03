Hastiado del funcionamiento de los tribunales, tras el aplazamiento hasta en cinco ocasiones del juicio contra el menor acusado de asesinar a su hijo de 16 años en un parque de Burjassot en diciembre de 2021, el padre del adolescente fallecido optó ayer por tomarse la justicia por su mano y, tras salir de la vista en la que la defensa pretendía llegar a un acuerdo de conformidad para que se le rebajara la pena al presunto homicida –todavía menor–, le atacó con un cuchillo y un punzón, clavándoselo a la altura del cuello, con la presunta intención de acabar con la vida del joven que les arrebató la de su hijo.

Junto a él se encontraba la madre del menor asesinado, también arrestada por su presunta participación en la agresión, tras ocultar una de las supuestas armas blancas en el bolso. Ambos fueron detenidos por la Policía Nacional acusados inicialmente de un delito de lesiones, ya que la cuchillada del cuello no revestía gravedad y el joven ni siquiera tuvo que ser evacuado al hospital. No obstante, dada la ubicación de la lesión –próxima a una zona vital–, fuentes jurídicas no descartan que sean acusados formalmente de homicidio en grado de tentativa.

El joven acuchillado ayer a las puertas de la Ciudad de la Justicia de València está pendiente de juicio por matar de una cuchillada en el corazón a otro adolescente de 16 años en el Parque La Granja de Burjassot el 5 de diciembre de 2021. Ambos menores habían quedado para pegarse el día de antes a través de redes sociales, pero en el último momento la víctima no se presentó.

Como ya publicó en su momento este periódico, el ahora acuchillado se presentó a la cita armado con una pistola y un cuchillo. Al día siguiente volvió al citado parque de Burjassot acompañado de unas chicas y preguntó de nuevo por su víctima, a quien acabó matando de una cuchillada en el corazón.

El presunto homicida –y ahora víctima del ataque de ayer– se deshizo del arma (una navaja de grandes dimensiones) tras tirarla a una papelera y en su apresurada huida perdió el teléfono móvil, que fue recuperado totalmente destrozado. Aunque otros menores presentes trataron de taponar la herida de la víctima hasta la llegada de los sanitarios, éstos no pudieron hacer nada por salvar su vida.

La Policía ha detenido a ambos progenitores del fallecido como presuntos autores de un delito de lesiones

Tras ser detenido por el grupo de Homicidios de la Policía Nacional en Llíria, el menor ingresó en un centro en régimen cerrado por un tiempo máximo de seis meses prorrogables otros tres más en caso de no haber concluido la instrucción. Así, el pasado mes de septiembre y todavía sin haber podido ser juzgado, el adolescente, que está a punto de cumplir la mayoría de edad, quedó en libertad sin medidas cautelares.

Ante esta situación y movidos por una sed de venganza, los padres del menor asesinado esperaron ayer a la salida de los juzgados al joven acusado de asesinar a su hijo para, según lo que ellos consideran, «hacer Justicia».

El juicio está previsto para dentro de 15 días

Los hechos, que adelantó ayer Levante-EMV en su edición digital, ocurrieron a las 11.00 horas después de la vista previa al juicio, en un Juzgado de Menores de València, para dirimir si se llegaba a un acuerdo de conformidad y las medidas de alejamiento que se le imponían al presunto homicida. Ni acuerdo y un nuevo aplazamiento para dentro de quince días, fue el resultado judicial. Aunque la noticia no iba a estar en la Sala, si no fuera de ella.

Nada más salir de los juzgados y tras despedirse de sus respectivos letrados, los padres del menor asesinado en Burjassot estaban esperando y han atacado con armas blancas al presunto asesino de su hijo. Según apuntaron testigos de los hechos, éstos portaban una navaja de grandes dimensiones y un punzón.

El todavía menor consiguió repeler el ataque y las lesiones sangrantes que presentaba en el cuello apenas revisten gravedad. De hecho, tras ser atendido por una ambulancia del SAMU, los sanitarios le dejaron marcharse por su propio pie, aunque tendrá que ser evaluado por médicos forenses para saber el alcance de las lesiones y el posible riesgo que habría corrido su vida.

El presunto homicida estaba en libertad desde septiembre a la espera de celebrarse el juicio en Menores

Agentes de la Guardia Civil, encargados de la vigilancia de las dependencias judiciales, retuvieron al padre del menor asesinado hasta la llegada de la Policía Nacional, que procedió a la detención tanto de éste, de 47 años, como de la madre, de 46. En pocos minutos numerosos agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que se encontraban en las inmediaciones, acordaron la zona y se hicieron cargo de los detenidos.

«Tenían a un hombre tirado en el suelo y junto a él había un cuchillo grande, como los que se usan para cortar el pollo, con el mango blanco», describe una testigo de los hechos. «Es como llegar a una película que está empezada, no sabíamos que había pasado», reconoce Sara, que había acudido con su marido a hacer unas gestiones a los juzgados. Entre los setos, los agentes encontraron una bolsa. «Parece que habían escondido armas», añade.

La Policía Nacional estuvo varios minutos buscando en las zonas ajardinadas próximas las presuntas armas blancas utilizadas en la agresión. Según ha podido saber este periódico, intervinieron una navaja y un punzón. Asimismo, se revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la Ciudad de la Justicia de València para ver los movimientos de los presuntos agresores, tanto antes como después de ataque.