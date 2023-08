Un hombre, encapuchado y armado con un cuchillo de grandes dimensiones, accedió a la oficina bancaria de Unicaja en Trubia (Oviedo), en torno a las 13.30 horas y, tras intimidar al único empleado, se apoderó del dinero existente en la caja fuerte de la sucursal. El alcance de la cantidad sustraída no fue comunicado este jueves. La Guardia Civil desplegó un gran operativo en la localidad y alrededores y ahora pide la colaboración ciudadana para identificar al atracador.

En el momento del asalto, en la oficina bancaria estaba haciendo transacciones una vecina de la localidad. Por suerte, ni el trabajador bancario ni la clienta sufrieron daño alguno más allá del estrés y el susto padecido durante el atraco. Tras el asalto, de inmediato se puso en marcha la intervención de la Guardia Civil, que colocó controles de vigilancia en varios puntos de la localidad trubieca, así como en rotondas y cruces cercanos, como en la glorieta de acceso a la autovía Oviedo-La Espina a la altura de Santa María de Grado, entre otros.

Se controlaban las salidas de Trubia pero también las entradas. Solo en Trubia se dispusieron tres controles en menos de 2,5 kilómetros a lo largo de la carretera regional AS-228. Los agentes exploraron minuciosamente cada vehículo y se podían ver guardias armados en numerosos lugares de la localidad, como caminos y accesos a las distintas plantas industriales que hay en la zona.

Al mismo tiempo, otros equipos de la Guardia Civil tomaban declaración a los testigos e inspeccionaban la sucursal, las imágenes de las cámaras de vigilancia y los alrededores de la oficina, ubicada haciendo esquina entre las calles Maestro Larrosa y General Elorza. Se trata de una zona con varias calles paralelas por las que pudo huir el asaltante. También por un camino lleno de maleza por el que se accede al río Trubia. Los agentes tomaron muestras y fotografías de ese acceso.

El operativo de las fuerzas y cuerpos de seguridad terminó su labor dentro de la oficina bancaria pasadas las tres y media de la tarde, donde habían permanecido el empleado de Unicaja y personal directivo colaborando con la investigación. Los trabajadores declinaron hacer declaraciones.

Los controles de seguridad continuaron ya que, al cierre de esas líneas, el atracador aún no había sido localizado y detenido.

Por el momento, siguen las investigaciones de la Guardia Civil, que ha facilitado las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del banco y solicita la ayuda y la colaboración vecinal para localizar al asaltante. Si bien no han trascendido datos sobre su altura, corpulencia o color de ojos. El atracador llevaba la cabeza cubierta con un gorro de lana y una mascarilla negra en la cara.

La noticia del suceso corrió como la pólvora en los corrillos de la localidad, más a la vista del despliegue de seguridad. Sin embargo, los vecinos de la zona admitían no haberse enterado de nada en el momento de los hechos. "No oí la alarma ni nada y ahora al salir me encontré todo el mazapán", comentó un vecino de la calle General Elorza.

El suceso causó impacto entre los residentes, con muchos trubiecos asomados a las ventanas para seguir la investigación de la Benemérita. "Lo mejor es que no le pasó nada al empleado, es un chaval buenísimo", señaló otro vecino, quién considera que es necesario aumentar la vigilancia policial. "Nunca se ven a la Policía Nacional por aquí y esto también es Oviedo", se quejó.

Al cierre de la edición de este periódico, la Guardia Civil continuaba la búsqueda del asaltante de la sucursal de Trubia para ponerlo a disposición judicial.