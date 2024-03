Detenido un trabajador de un sociosanitario de Barcelona por agresión sexual a una persona mayor

Un trabajador del centro sociosanitario Nou Hospital Evangèlic (Nhe) de Barcelona fue detenido este fin de semana por los Mossos d’Esquadra acusado de una presunta agresión sexual a una persona mayor ingresada por una convalecencia. La víctima habría relatado los hechos, producidos el viernes 15 de marzo, a su hija y esta acudió a la policía catalana para formalizar una denuncia.

Según ha podido confirmar El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, se trata de un técnico de curas auxiliar de enfermería, de 26 años de edad y sin antecedentes, que trabajaba en este equipamiento del barrio de Gràcia desde 2019. La detención se produjo alrededor de las dos de la madrugada del viernes al sábado. Fue trasladado a dependencias policiales y salió en libertad con cargos el sábado, pendiente del juzgado de instrucción que lleva el caso.

Fuentes del Nou Hospital Evangèlic corroboran la detención y subrayan la “rápida activación” del protocolo interno del que ya disponían para atender crisis de esta índole. “Al conocer la situación ofrecimos atención psicológica a la paciente y a su familiar, a través de los propios profesionales del centro, y nos aseguramos que no pudiera haber contacto con el profesional acusado, que no estaba en el centro en ese momento”, detallan.

Añaden que han trasladado a los Mossos d’Esquadra toda la información de la que disponen sobre paciente y sanitario, como las plantas donde habían estado cada uno. Pese a todo, no se explican cómo ni cuándo ha podido producirse la agresión: “Hemos revisado el historial y sí que se habrían cumplido los protocolos asistenciales, porque la paciente tiene reducida la movilidad y las labores de higiene y de cambio de posición las realizan entre dos profesionales”. En otras palabras, no consta en los registros ningún momento a solas.

Sostienen que la víctima, que sigue ingresada en el Nou Hospital Evangèlic de Gràcia para continuar con su proceso de rehabilitación, no ha explicado con detalle al hospital las circunstancias denunciadas. “Para no interferir en la investigación, los Mossos nos dijeron que no podíamos hablarlo con ella”, apuntan portavoces del sociosanitario. El presunto agresor ha quedado apartado y “no va ni irá a trabajar hasta que la investigación finalice”, avanzan.

El centro, fundado en 1879, vive meses clave. Dejará su sede histórica de la calle Camèlies después de Semana Santa. Hace escasos días anunció su traslado al nuevo complejo sanitario que ha construido en el Poblenou, con capacidad para unos 2.700 pacientes anuales. Entrará en funcionamiento en abril y apoyará centros como el Hospital del Mar y el Hospital Sant Pau al asumir la atención de personas con patologías crónicas complejas, necesidades psicogeriátricas, neurológicas y de rehabilitación intensiva.

