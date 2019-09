«Pesadilla en la cocina» regresa a La Sexta el jueves

El programa que presenta Alberto Chicote en La Sexta, «Pesadilla en la cocina», regresa a la parrilla el próximo jueves con un programa filmado en Jerez de la Frontera. Allí, el cocinero intentará reflotar un mosto, una de esas ventas de campo que ofrece vinos y gastronomía de la tierra. Se trata del Mosto Tejero, un local que forma parte de la ruta del mosto, muy popular en la zona, que tras décadas de esfuerzo y alegrías hoy se encuentra en horas más que bajas y con un pie muy cerca del cierre. Por primera vez en su historia, el programa se estrenará primero en Atresmedia Premium, la plataforma de streaming del grupo mediático.

Esta temporada, el programa ha viajado a bares de Cádiz, Badajoz, Valladolid, Madrid, Barcelona y València. En la primera entrega, los espectadores conocerán a Juan, un dueño muy particular que define su propio restaurante como «una sesión de Almodóvar». El propietario se pasa el día alternando con sus amigos, dueño y empleados tienen miedo a cocinera y los gritos entre unos y otros están a la orden del día. Por no hablar de la calidad de la comida, que deja tanto que desear que hay comensales que abandonan el restaurante sin ni siquiera probar los platos. Juan se encuentra al límite, la llamada a Chicote es su último intento de salvar la venta. Pero al cocinero no le resultará fácil: tendrá que intervenir entre dos camareros que llegan a las manos y asistirá al intento de abandono de uno de los empleados. Además, se verá obligado a correr detrás del tractor en que el dueño del Mosto Tejero, en medio de un servicio, decide escapar de los problemas con el local, lo que provocará que Alberto se meta en el barro hasta las rodillas para intentar hacerle entrar en razón.