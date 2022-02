MCHB. Usted en la actualidad se encuentra como director de la División Técnica de Óptica Cuántica del Instituto Max Planck en Múnich (Alemania) e imparte numerosos cursos y conferencias alrededor del mundo en torno a una física cuántica de las informaciones, donde nos expone como los físicos cuánticos utilizan leyes muy diferentes a las aplicadas por la física newtoniana para calcular y procesar la nueva forma en que se transmiten las informaciones y las comunicaciones en el World Wide Web.

R/ Dr. Cirac. Bueno no exactamente en el World Wide Web, sino por un lado procesar la información como lo hace un ordenador y también transmitir información como hacemos normalmente a través del teléfono o a través de Internet.

1.MCHB. Deseo formularle las siguientes preguntas desde el campo de la filosofía de la ciencia en el sentido de: ¿Nos encontramos en el siglo XXI ante una coyuntura tecnológica que requiere replantear y actualizar los modelos del conocimiento humano?

R/ Dr. Cirac. Bueno pues los modelos se van adaptando con el tiempo y los vamos mejorando, porque yo creo que tenemos mucha experiencia de cómo son los modelos, lo que ha venido ocurriendo en los últimos años ha sido la posibilidad de hacer y utilizar los ordenadores y la Inteligencia artificial para realizar investigación, descubrir o mejorar nuestra situación, entonces hay que incorporar todas estas cosas que se van juntando con nuestras vidas también al modelo en que hacemos la investigación.

2. MCHB. En el mismo orden de ideas profesor Cirac. ¿Considera Usted que somos una sociedad que se encuentra entrelazada por el hipertexto mediante los servidores que emplean los protocolos https en Internet y que en el futuro serán remplazados por la aplicación de unos nuevos protocolos cuánticos?

R/ Dr. Cirac. Bueno no conozco como son esos protocolos https, porque yo no trabajo en protocolos https. Yo trabajo simplemente en cómo la física cuántica puede ayudarnos a la comunicación, entonces considero que todavía estamos muy lejos de que empiecen a remplazarse cualquier tipo de protocolos en Internet. Lo único que se está haciendo por ahora, son pruebas de cómo funcionan a nivel muy básico, cómo podemos pues intercambiar investigación secreta encriptada a través de la física cuántica, pero de ahí al remplazo de los protocolos, yo creo que hay un largo camino, supongo que habrá gente que está trabajando en eso, pero yo no lo hago.

3. MCHB. ¿Si las leyes de la física cuántica son completamente diferentes a los planteamientos newtonianos, le correspondería a esta abrir los espacios de diálogo crítico, reflexivo y deliberativo desde otros frentes del conocimiento y entre ellos la filosofía hermenéutica, en busca de una razón pública que sea de índole cuántica, al educar a partir de nuevos parámetros de comprender la energía y la materia?

R/ Dr. Cirac. No se qué razón de índole pública puede haber, ni la conexión con la energía y la materia. Yo lo que creo es que nos estamos adentrando en el mundo cuántico microscópico y en ese mundo microscópico de los átomos y de las moléculas, es donde van a salir nuevas tecnologías. La extrapolación al mundo macroscópico, al mundo social de la física cuántica pues yo creo personalmente que no tiene sentido, sino que simplemente tiene sentido circunscribirnos a ese mundo microscópico y ahí por supuesto según vamos haciendo descubrimientos, es muy bueno pensar en las preguntas filosóficas que esos conocimientos contraen y que están siempre relacionados en ¿cómo es la naturaleza que nos rodea? ¿qué sentido tiene su existencia? ¿si esta es realista o si nos es realista? y en este sentido si, pero ya digo que extrapolar eso que tenemos en el mundo microscópico a la vida, yo creo que tiene muchos peligros y errores.

4. MCHB. Siguiendo el planteamiento anterior: ¿Podemos examinar a través de las tecnologías cuánticas cómo se comporta la materia a nivel microscópico, al ser observada en cuanto al cálculo y tratamiento de Datos y cómo se comporta la misma materia, siendo componente del ser humano a nivel molecular, donde también procesa informaciones y comunicaciones mediante redes neuronales en nuestro cuerpo, pero esta vez por medio de las herramientas que nos brinda la mecánica cuántica?

R/ Dr. Cirac. En cuanto a lo que esta fuera de nuestro cuerpo lo que ocurre en los laboratorios desde luego que sí, y lo estamos haciendo. En nuestro cuerpo es mucho más complicado y la razón es que las leyes de la física cuántica se esfuman en cuanto nos vamos a sistemas grandes o a sistemas abiertos, o a temperaturas que son como las que tenemos nosotros, con lo cual ni en las cosas que nos rodean ni en nosotros mismos, podemos ver signaturas de la física cuántica. Solo las podemos ver si nos vamos a un laboratorio con unas condiciones muy muy especiales, a condiciones que son de las más frías del mundo muy aisladas y es ahí, donde sí podemos observarlas, pero como digo afortunadamente o desafortunadamente desaparecen cuando nos vamos a la vida normal, a la vida cotidiana y ahí no podemos ver las consecuencias de la física cuántica.

5. MCHB. Por otra parte. ¿Qué opina Usted acerca de la preocupación que existe en el campo de la educación universitaria, respecto a que los nuevos avances en cuanto a las ciencias y a la tecnología se encuentran orientados principalmente hacia una lucha por el monopolio del conocimiento entre los emporios de la IA y la propia Academia?

R/ Dr. Cirac. Pues yo no se en que campo ocurre eso. En el campo en el que trabajo la investigación es muy abierta, nosotros no solo publicamos en revistas científicas todos nuestros conocimientos, sino que lo hacemos incluso antes de que hayan sido publicados, nosotros tenemos archivos en Internet en los cuales, cuando encontramos algo lo ponemos al público para que disfruten todos de ello. Es decir que cualquier persona del mundo que tenga acceso a Internet puede estar al tanto de todos nuestros descubrimientos, participar y trabajar en ellos, en ese sentido no creo que pertenezcan a ningún monopolio, sino que más bien están distribuidos, por supuesto cada uno intenta hacer lo que quiere hacer y hay intereses y habrá intereses que puedan ser incluso empresariales, de gente que quiera explotar las investigaciones que se están haciendo en la universidad, y eso yo considero que es muy oportuno, porque a nosotros la sociedad nos esta pagando por nuestro trabajo, los que pagan los impuestos nos pagan y de alguna forma tienen que revertir eso de forma en la gente. Y eso pasa a través o bien de organismo públicos o de empresas que explotan nuestros resultados, pero como le digo en nuestro campo la ciencia es abierta y nos comunicamos entre nosotros y no existen monopolios de ningún tipo.

6. MCHB. Desde su óptica de físico cuántico y profesor, podría decirnos. ¿Cómo puede equilibrase la educación para que no sea presa del dinamismo de la IA, ni tampoco vaya en detrimento de los avances tecnocientíficos, erosionando de paso la enseñanza universitaria en humanidades?

R/ Dr. Cirac. Yo ahí en eso estoy muy de acuerdo y preocupado, en el sentido de que las humanidades son muy importantes no solo para la sociedad, sino para la ciencia en si misma, el hecho que respetemos y que aprendamos de nuestra historia, que respetemos nuestra filosofía, nuestra integridad y nuestra ética, es algo que es muy relevante. Y de hecho, yo creo que los avances más importantes, los han llevado a cabo gente que aparte de buenos científicos, eran buenos humanistas, y estoy muy de acuerdo con que el humanismo y las carreras de letras tengan la relevancia que tengan que tener, no solo las carreras, sino también en la formación de los alumnos más jóvenes. Mis padres los dos eran profesores uno de letras y otro de ciencias, y yo creo que fue muy importante para mí tenerlos en casa y aprender de ellos las dos cosas y la cultura que me dieron para mi futuro, no solo como científico sino también como investigador y si he llegado hasta donde estoy precisamente es por una buena combinación de esas dos cosas.

7. MCHB. Por último. En las sociedades globalizadas por las TIC, se ha expresado el malestar en cuanto a que los avances tecnológicos son encausados en la constitución de una nueva sociedad de la información, donde se deja de lado a la persona humana, al ser considerada esta como una larga secuencia de ceros y unos, útil cuando se puede extraer algún tipo de información relevante desde el ámbito político y económico. Por ello. ¿Cómo se podría desde la física cuántica unir fuerzas para educar a los físicos del mañana, combinando tanto la tecnología y la ética más allá del discurso? Porque nos encontramos en un mundo globalizado en lo tecnológico, pero que no lo esta así todavía en lo moral, desde la perspectiva planteada por Max Born, Premio Nobel de Física en 1954, quien afirmó: “Sin unos límites a lo permisible, pronto cualquier cosa sería permitida”.

R/ Dr. Cirac. Bueno son muchas cosas las que me ha comentado, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Max Born. Estoy de acuerdo en que tienen que haber unos límites de hasta donde tiene que llegar la investigación y para qué se debe utilizar. Eso no esta en las manos de los científicos, eso tiene que estar en las manos de los que crean esas leyes y de la sociedad en sí misma, lo que es muy importante. Ahora bien, hasta que punto la física cuántica tiene algo que ver con eso, es lo que no le puedo decir, la física cuántica, como la nanotecnología, como la genética, como la neurología son ciencias que están avanzando y tienen sus aplicaciones y que por supuesto sus aplicaciones tienen que estar limitadas a lo que quiera la sociedad, como todas las demás. Pero esas tecnologías no creo que se puedan utilizar de manera directa para mejorar ese diálogo o para crear esas normas, sino más bien se tienen que regir por esas normas.

MCHB. Finalmente, muchas gracias por la entrevista y nuevos éxitos en sus proyectos.