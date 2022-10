Dentro de 300 millones de años, el Océano Pacífico desaparecerá y surgirá un supercontinente llamado Amasia, producto de la fusión del continente americano con el asiático, así como de Australia con Asia. El nuevo mundo será más cálido que la actual Tierra y el nivel del mar será más bajo.

Un nuevo supercontinente se está formando en el planeta y estará culminado dentro de 300 millones de años, cuando el Océano Pacífico actual termine desapareciendo como tal, según una nueva investigación cuyos resultados se publican en National Science Review.

Los supercontinentes se forman cuando varios cratones o masas continentales se funden en una enorme masa de Tierra. Los supercontinentes se han ensamblado y dispersado varias veces en el pasado geológico de la Tierra, pero en la actualidad no existe, propiamente hablando, ningún supercontinente en nuestro planeta.

La última vez que las masas continentales estuvieron suficientemente cerca unas de otras, como para formar un supercontinente, fue cuando existía Pangea.

Océano Pacífico cambiante

Pangea se formó mediante la integración de las unidades continentales anteriores de Gondwana, EuroAmerica y Siberia, que ocurrió durante el Carbonífero, hace aproximadamente 335 millones de años, y comenzó a separarse hace unos 200 millones de años.

Lo que está pasando en la actualidad, y que puede dar origen al siguiente supercontinente, es que el Océano Pacífico, actualmente el de mayor extensión del planeta, está reduciendo su tamaño a razón de varios centímetros por año.

El Océano Pacífico es lo que queda del súper océano Pantalasa, que comenzó a formarse hace 700 millones de años, cuando la antigua Pangea inició su desintegración. Desde la época de los dinosaurios, cuando todavía era más grande, este océano, el más antiguo de la Tierra, ha ido haciéndose cada vez más pequeño.

Como todos los océanos, el Pacífico está expuesto a lo que se conoce en geología como Ciclo de Wilson. Se trata de un ciclo supercontinental, propuesto por el geólogo y geofísico canadiense John Tuzo Wilson, que alcanzó notoriedad como uno de los principales autores de la formulación final de la Tectónica de Placas.

Ciclo de Wilson

El Ciclo de Wilson indica que, cada 400-500 millones de años, todas las masas de tierra emergidas se unen, formando un supercontinente. Explica el proceso de apertura y cierre de un océano, resumiendo lo que ocurre en los bordes constructivos y destructivos de las placas tectónicas y que da origen a los supercontinentes.

En los años 90 del siglo pasado, surgieron los primeros avisos de la emergencia de un nuevo supercontinente que se ha denominado Amasia, tanto por parte del geólogo Chris Hartnady, de la Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, como de Roy Livermore, de la Universidad de Cambridge.

Ambas teorías postulaban que la tectónica de placas provocará la colisión del continente americano con el asiático, así como de Australia con Asia, aunque siguiendo un proceso diferente al que plantea la nueva investigación. El Atlántico actual habría crecido entonces hasta convertirse en el océano más grande del nuevo mundo, según estableció en 1992 Hartnady y asume también la nueva investigación.

Nuevas perspectivas

La nueva investigación, liderada por Chuan Huang, de la Universidad de Curtin en Australia, usó una supercomputadora para simular cómo se espera que evolucionen las placas tectónicas de la Tierra.

Esta simulación señala que, en menos de 300 millones de años, es probable que el Océano Pacífico se cierre, lo que permitirá la formación de Amasia. Según los investigadores, este escenario desacredita las teorías científicas previas, que apoyaban la formación del nuevo supercontinente en la deriva de los océanos Atlántico e Índico.

La nueva investigación plantea que, debido a que la Tierra se ha estado enfriando durante miles de millones de años, el grosor y la fuerza de las placas tectónicas que están debajo de los océanos se reducirán con el tiempo, lo que dificultará que el próximo supercontinente se ensamble cerrando los océanos más jóvenes, como el Atlántico o el Índico, tal como se pensaba anteriormente.

En consecuencia, predice el ensamblaje del próximo supercontinente Amasia a través del Océano Pacífico, que se cerrará cuando América colisione, inevitablemente, con Asia.

Nueva Tierra

Los autores de la nueva investigación concluyen que el hecho de tener todo el mundo dominado por una sola masa continental alterará drásticamente el ecosistema y el medio ambiente de la Tierra actual.

“La Tierra, tal como la conocemos, será drásticamente diferente cuando se forme Amasia. Se espera que el nivel del mar sea más bajo, y que el vasto interior del supercontinente será muy árido con altos rangos de temperatura diarios”, precisa el profesor Zheng Xiang Li, otro de los investigadores.

“Actualmente, la Tierra consta de siete continentes con ecosistemas y culturas humanas muy diferentes, por lo que resulta fascinante pensar cómo se verá el mundo dentro de 200 o 300 millones de años”, concluye Li.

Referencia

Will Earth's next supercontinent assemble through the closure of the Pacific Ocean? Chuan Huang et al. National Science Review, nwac205; 28 September 2022. DOI:https://doi.org/10.1093/nsr/nwac205