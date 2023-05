La huella del cambio climático no sólo se registra en los primeros niveles de la atmósfera terrestre, sino que impacta también en la estratosfera superior: confirma que los humanos somos los responsables de los cambios de temperatura que ocurren incluso a 58 kilómetros de altitud.

Un nuevo estudio ha confirmado que la huella digital del cambio climático llega incluso hasta la atmósfera superior.

La atmósfera se divide en cuatro capas según la temperatura: la troposfera, la estratosfera, la mesosfera y la termosfera.

La troposfera es la que está en contacto con la superficie terrestre. La estratosfera es la segunda capa de la atmósfera, que se extiende desde los 20 hasta 58 km de altitud. En esta capa se encuentra la capa de ozono.

La mesosfera es la tercera capa de la atmósfera y se extiende entre los 58 km y 80 km de altitud. Las temperaturas caen en esta zona desde los 10º C hasta - 80º C a medida que se sube en altura.

Finalmente, la termosfera es la última capa de la atmósfera, que va desde los 80 km hasta 800 km. En esta capa las temperaturas pueden subir hasta los 1100º C.

Huella digital

Las diferencias entre las tendencias de temperatura troposférica y estratosférica inferior se han reconocido durante mucho tiempo como una "huella digital" de los efectos humanos sobre el clima.

Esta señal del cambio climático antropogénico se ha documentado en mediciones de temperatura, realizadas mediante satélites y globos meteorológicos, que se extienden desde cerca de la superficie hasta la estratosfera inferior.

Según estas mediciones, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero antropogénicos ha provocado el calentamiento troposférico y el enfriamiento estratosférico en las últimas décadas, debido a que esta capa recibe cada vez menos calor procedente desde la troposfera.

El enfriamiento estratosférico también se ha confirmado en la atmósfera media y superior, una capa que se extiende desde aproximadamente 25 a 50 km sobre la superficie de la Tierra.

Origen antropogénico

Sin embargo, hasta la fecha, las temperaturas de esta parte de la estratosfera no se han utilizado en estudios que las relacionen con los patrones del cambio climático antropogénico.

Y esto es lo que ha realizado la nueva investigación: estudiar la huella digital del cambio climático antropogénico a través de los patrones de cambio de temperatura registrados desde la troposfera inferior hasta la estratosfera superior.

La inclusión de los datos de mayor altitud ha proporcionado evidencia incontrovertible del origen antropogénico del cambio climático también en la atmósfera superior, destacan los investigadores en el artículo que publican en la revista PNAS.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores compararon las observaciones satelitales realizadas entre 1986 y 2022 de las temperaturas en la estratosfera media y superior, con modelos climáticos de última generación.

Fallo inapelable

Luego aplicaron a esos datos la técnica de “huella digital vertical” (reconocida en el Nobel de Física de 2021) para determinar si los datos de temperatura mostraban claras correspondencias con las de emisiones antropogénicas de dióxido de carbono.

La conclusión es inapelable: la huella digital no deja ninguna duda de que los humanos somos los responsables de los cambios de temperatura que están ocurriendo también en la atmósfera superior, concluyen los investigadores.

Referencia

Exceptional stratospheric contribution to human fingerprints on atmospheric temperature. Benjamin D. Santer et al. PNAS, May 8, 2023; 120 (20) e2300758120. DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2300758120