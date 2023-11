En la secuencia de la vida se han ido incorporando principios éticos a medida que la sociedad y la inteligencia artificial avanzan. A ellos se añaden los correspondientes a la ética de la Tierra y los nuevos principios aplicables a las máquinas. Todo ello se configura como una ética ecocéntrica y biodigital, centrada en la vida en su sentido más amplio.

Edita Olaizola (*)

Ahora que se habla tanto de ética aplicada a la inteligencia artificial y que constantemente aparecen datos y opiniones de diferentes especialistas, creo que podemos empezar a reflexionar sobre cómo en la secuencia de la vida se han ido incorporando principios éticos a medida que la inteligencia avanza. He aquí dicha secuencia.

Principios antiguos

La ciencia nos ha demostrado que numerosos animales no humanos que viven en sociedad tienen ciertos principios éticos que les ayudan a mantener relaciones adecuadas para la conservación de los individuos y del grupo. Por ejemplo, en el mundo de los chimpancés las hembras jóvenes ayudan a las viejas a trepar a los árboles y les llevan agua; los bonobos adoptan crías huérfanas, los elefantes reconocen cuándo un miembro de la manada necesita ayuda y saben cómo prestarla, las orcas tienen rituales de duelo ante la muerte de un cachorro, etc.

Frans de Waal opina que la ética es una conducta social típica de los primates y que nos viene heredada a los seres humanos por la evolución de las especies. En el mismo sentido, Damasio reconoce algunos comportamientos éticos en animales: simpatía, afectos, vergüenza, orgullo dominante y sumisión humilde, castigo y premio, etc. Y es sencillo comprobar que hay más de un autor que establece paralelismos entre comportamientos de los primates, los elefantes y las orcas, todos ellos ligados de una u otra forma a nuestro concepto de ética.

Ética milenaria

En grupos más amplios que los animales mencionados, generalmente los animales humanos nos movemos por principios éticos desde hace miles de años, y si bien es cierto que algunos principios han desaparecido, otros evolucionado y otros más se van integrando a lo largo del tiempo, cada sociedad humana tiene su código ético - implícito o explícito - que le ayuda, como es sabido, a asegurar las condiciones de vida de la persona y de su grupo; un buen ejemplo de grupo pequeño en un medio adverso son los inuits, que durante mucho tiempo consideraban ética la postura de los ancianos de apartarse de la tribu y dejarse morir para no consumir los escasos alimentos disponibles y necesarios para la supervivencia de los miembros que sí podían aportar recursos al grupo.

Códigos éticos

A medida que la sociedad ha ido avanzando, sus grupos creciendo en tamaño y proporcionando comodidades a la población, ésta ha ido evolucionando hacia una sociedad en la que se puede decidir (me refiero a los países enriquecidos, obviamente) qué productos o servicios comprar. En este contexto, numerosas empresas y organizaciones en general han optado por dotarse de códigos éticos para demostrar a los clientes actuales y potenciales la bondad de sus planteamientos y conseguir con ello una ventaja competitiva.

La idea ha ido calando hasta que una enorme organización, la Unión Europea, propone la creación de normas éticas comunes para todas sus instituciones, como un paso más para garantizar el bienestar y las relaciones positivas entre todas las personas de la gran comunidad.

Incluso para la IA

En un mundo cada vez más interconectado, la nueva realidad de la IA se está preocupando cada vez más por dotar de principios éticos cada uno de sus avances, con la idea de fortalecer la calidad de los servicios que ofrece; ello ha propiciado que la UNESCO se posicione al respecto y elabore normas universales, identificando retos fronterizos en ámbitos como la ética de la neurotecnología, la ingeniería climática y el Internet de las cosas.

Dado el ritmo con el que avanza la IA, es seguro que en un plazo relativamente corto conviviremos con seres artificiales que se mezclarán con las personas en diversos ámbitos sociales: trabajo, ocio, estudio, etc...

Nueva visión del mundo

El sentido común nos aconseja integrar a estos nuevos entes de la mejor forma posible para poder garantizar la convivencia en provecho de la persona, la naturaleza y la máquina.

La fusión de bioesfera y tecnosfera (el triángulo persona – naturaleza – máquina) que explica muy bien Alejandro Sacristán, es una nueva visión del mundo que debería contar con su propio sistema de valores.

Es decir, se trataría de diseñar una filosofía compuesta por los principales conceptos éticos que la humanidad ha ido forjando a lo largo de milenios, añadir los correspondientes a la Ética de la Tierra y con la combinación de ambos incorporar los nuevos principios aplicables de nuestros nuevos cohabitantes, las máquinas.

Hablaríamos, pues, de Ética Ecocéntrica y Biodigital, centrada en la vida en su sentido más amplio. No es recomendable que todo se centre en la tecnología, porque si no trabajamos con ética iremos al desastre. Como dice Gregorio Luri, la razón que ha diseñado la bomba atómica no puede ser la misma que decida sobre su uso.

(*) Edita Olaizola es consultora en Desarrollo Organizacional, doctora en Dirección de Empresas con especialización en Biomimética Organizacional.

Referencias:

Ángel, A., & Ángel, F. (2002). La ética de la Tierra. Ética y medio ambiente. E. Leff, Ética, vida, sustentabilidad, 12-26.

Comisión Europea: cuestiones de ética

Damasio, Antonio (2010). Y el cerebro creó al hombre. Planeta, Barcelona

De Waal, F. B. M. (2014). El bonobo y los diez mandamientos: En busca de la ética entre los primates. Tusquets, Barcelona.

De Waal, F. (2007). Primates y filósofos. La evolución de la moral del simio al hombre. Paidós, Barcelona.

Francés, P. et al. (2003): Códigos éticos en los negocios: creación y aplicación en empresas e instituciones. Pirámide, Madrid.

Kwiatkowska, T. T. (2012). Aldo Leopold y la Ética de la Tierra. Euphyía, 6(11), 47-64.

Úbeda, Y., Ortín, S., St Leger, J., Llorente, M., & Almunia, J. (2019). Personality in captive killer whales (Orcinus orca): A rating approach based on the five-factor model. Journal of Comparative Psychology, 133(2), 252.

Unesco: Ética de la Inteligencia Artificial

Unión Europea: transparencia y ética