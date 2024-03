El cerebro nos invita a soñar despiertos y luego nos rescata del ensueño

El cerebro dispone de un doble mecanismo que, por un lado, nos inspira la creatividad provocando que soñemos despiertos, y por otro, nos devuelve a la realidad para sacarnos de la divagación inútil.

Los sueños han sido objeto de fascinación a lo largo de la historia, y su estudio continúa siendo un tema de interés para científicos y filósofos. Recientemente, una nueva investigación ha arrojado luz sobre cómo el cerebro nos devuelve a la realidad cuando soñamos despiertos.

Esta investigación revela que cuando nuestros pensamientos divagan lejos de la realidad, una región específica del cerebro interviene para traernos de vuelta al presente.

Esta región cerebral no solo nos ayuda a volver a la realidad rápidamente, sino que también desempeña un papel fundamental en la formación de recuerdos, según ha podido determinar esta investigación.

Dos mecanismos neuronales

Cuando soñamos, ya sea de día o de noche, revivimos acontecimientos pasados. Nuestro cerebro reproduce las escenas en nuestra mente. Las neuronas del hipocampo generan las llamadas "ondas agudas": señales nerviosas sincrónicas que duran hasta 200 milisegundos y que vinculan nuestros pensamientos con nuestros recuerdos.

Neurocientíficos de la Universidad de Stanford, dirigidos por Jordan Farrell, han examinado un segundo patrón de señales en nuestro cerebro, que a menudo interrumpe las "ondas agudas" durante los sueños.

Cuando eso ocurre, las células nerviosas de una parte del hipocampo, conocida como circunvolución dentada, disparan señales sincronizadas que duran unos 50 milisegundos.

Un despertador para dejar de soñar despierto

Esas señales del giro dentado actúan como una especie de despertador que interrumpe el ensueño y nos ayuda a prestar atención al mundo que nos rodea nuevamente, concluyen Farrell y sus colegas.

Eso significa que hay dos mecanismos neurológicos en el hipocampo que alternativamente permiten que nuestra atención se desvíe y que en otro momento vuelva a la realidad.

Estas dos estrategias se complementan entre sí. Mientras que las “ondas agudas” inspiran nuestra creatividad al soñar despiertos, las señales del giro dentado garantizan que no pasemos por alto ningún peligro.

Sin embargo, las señales de la circunvolución cerebral tienen una segunda función: también ayuda a recordar posibles peligros y situaciones en las que nos asustamos, ha constatado también esta investigación.

Mejor comprensión

Este estudio ha mejorado nuestra comprensión de cómo el cerebro pasa de un estado de ensueño a un estado de alerta, y ha abierto nuevas vías para el desarrollo de tratamientos que objetiven mecanismos de atención y formación de recuerdos.

Este hallazgo subraya la complejidad del intercambio entre nuestras mentalidades desvanecidas y la conciencia presente.

Daydreaming, o la experiencia de pensar en cosas no relacionadas con nuestros alrededores inmediatos o actividades actuales, es una parte normal de la función cognitiva y ha sido asociada con beneficios psicológicos, como la exploración de ideas sin restricción y a la generación de soluciones creativas y insights.

Aspectos clínicos

Este estudio nos ofrece una visión más completa de cómo nuestro cerebro regula nuestra atención y consciencia, incluso durante momentos de divagación mental.

También ayuda a comprender mejor diversos trastornos neurológicos. Por ejemplo, las señales de la circunvolución dentada podrían estar alteradas en casos de esquizofrenia y o de trastorno de estrés postraumático, así como en episodios de Alzheimer, según Farrell y sus colegas. Como resultado, es posible que no se almacenen nuevos recuerdos en el cerebro de estas personas.

Referencia

Neural and behavioural state switching during hippocampal dentate spikes. Jordan S. Farrell et al. Nature (2024). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-024-07192-8