Hollywood vende mansión

Casi todo reluce en Hollywood. Todo menos el origen del #MeToo y otros escándalos gordos que alientan la leyenda negra de la meca del cine. Sin embargo, una de las atracciones fetiche cuando el profano llega a Los Ángeles es el "Gossip Trip". Empresas que ponen a su disposición un discreto SUV negro sin techo para satisfacer su necesidad de cotilla por los barrios de Hollywood Hills, Beverly Hills, Holmby Hills o Bel Air y contemplar así los casoplones insultantemente grandiosos habitados por Tom Cruise, Leonardo DiCaprio o Richard Gere.

Casoplones que cambian de manos con cierta frecuencia y que como apunta la canción de Robbie Williams: "Welcome to the Heavy Entertainment Show", Got a house in LA, I'm still paying for it (Tengo una casa en Los Ángeles, todavía la estoy pagando)". Pero para ser justos, hay que evidenciar que las casas más grandes, lujosas y caras no tienen dueños, por lo general, pertenecientes al 'Star System'.

La media de estas casas no supera los ocho millones de dólares que, si bien son una pasta para cualquiera de los mortales, en el lejano oeste viene siendo "lo normal". El multimillonario Warren Buffett vendió su casa vacacional en Laguna Beach un 2.000% más cara de lo que la compró y el Castillo Hearst, un palacio encargado por el magnate William Randolph Hearst en San Simeón, California, tiene un valor tan alto que directamente ha sido convertido en museo. Si aun así, usted dispone del dinero necesario y está dispuesto a cambiar de casa y aguantar de presidente al señor Trump, puede comprar algunas de estas mansiones. A saber:

Charlie Sheen



Está a la venta la casa que habitó Charlie Sheen durante los años en los que rodó 'Dos hombres y medio'. Lleva bastante tiempo en el mercado y la última bajada ha sido de más de medio millón de dólares. Incluso así, el precio actual es de 8,49 millones de dólares. Tiene más de 800 m2 habitables, siete baños y siete habitaciones, sala de proyecciones, piscina y gimnasio.

Charlie Sheen habitó está casa durante el rodaje de 'Dos hombres y medio'. Foto: Variety

Meghan Markle



Antes de casarse con el Príncipe Harry de Inglaterra, Meghan Markle vivía en una casa en Los Ángeles que ha salido al mercado por 1,8 millones de dólares. Tiene estilo colonial, 600 m2, cuatro dormitorios y tres baños, distribuidos en dos plantas.

La antigua casa de Meghan Markle. Foto: Homes.com

Frank Sinatra y Marilyn Monroe



Esta casa la han podido ver en docenas de películas ('Operación Swordfish', 'Dreamgirls', 'Transformers', 'Embrujada'€), series de televisión ('Mad Men', 'Californication'€) y vídeos musicales (Mariah Carey, Usher, Rihanna€). Estuvo habitada por Frank Sinatra y Marilyn Monroe, desde donde tenía acceso visual a la ciudad de Los Ángeles. Ahora se vende por 12,5 millones de dólares.

En la casa en la que vivió Sinatra se han rodado multitud de series y películas. Foto: The Agency, Beverly Hills

Elvis Presley



Por otra parte, no sólo el mercado de Beverly Hills se reduce a la compra, usted puede alquilar, por ejemplo, la casa en la que vivió Elvis Presley € por 3.600 euros la noche. El inmueble se encuentra en el 1174 de Hillcrest Road, del barrio Trousdale Estates y también ha sido propiedad de Richard Nixon o Dean Martin. Tiene casi 500 m2 y cuatro dormitorios.

Alquila la casa de Elvis Presley en Beverly Hills por 3.600 euros la noche. Foto: Airbnb

Jessica Alba



Seis millones es lo que pide Jessica Alba por su mansión de estilo español de Beverly Hills. Suelos de madera envejecida, techos abovedados y puertas con arcos. La casa, además, posee una zona exclusiva para sus huéspedes.

Jessica Alba habitó esta casa de estilo español. Foto: The MLS

Ellen DeGeneres y Portia De Rossi



Por último, Ellen DeGeneres y Portia De Rossi acaban de vender su mansión de Beverly Hills, en la que han vivido únicamente un año, por 14,1 millones de euros y que compraron por poco más de 13 millones. Ellas sí que saben cómo especular con el suelo californiano.