Entre el 29 de juny i el 2 de juliol, el municipi de l’Alqueria de la Comtessa, ubicat a la comarca de la Safor, celebra les seues festes amb una àmplia programació d’activitats per a totes les edats que conformen «les millors festes de la comarca», segons l’alcalde del municipi, Voro Femenía.

En la jornada inaugural, la del 29 de juny, tenen lloc els actes en honor als patrons de la localitat, Sant Pere i Sant Pau; i, en les jornades posteriors, arriba el torn dels coneguts i singulars ‘bautxos’ amb les celebracions en honor del Santíssim Crist de l’Empar (30 de juny), la Divina Aurora (1 de juliol) i Sant Lluís Gonzaga, que tanca les festes el dia 2 de juliol.

'Som un poble fester on la gent ix al carrer per compartir vivències i admirar les nostres tradicions' Voro Femenía - Alcalde de l'Alqueria de la Comtessa

Al llarg d’estes jornades, el veïnat de la localitat comparteix moments d’harmonia, germanor i convivència que són, sens dubte, un dels dies més esperats de tot l’any.

El primer edil qualifica el municipi com «un poble fester, on la gent ix al carrer per compartir vivències, admirar la tradició i la creativitat que sols nosaltres, els ‘bautxos’, sabem conjugar».

Per això, l’Alqueria de la Comtessa obri les seues portes per rebre a tots els turistes i visitants que vulguen acostar-se al municipi en estes jornades festives.

I ho fa amb una diversa programació d’activitats per a totes les edats que combina els actes religiosos amb cercaviles, jocs infantils, activitats esportives i vetlades musicals.

Les celebracions de l’any 2022 són especialment esperades, ja que les festes tornen als carrers després de dos anys cancel·lades per motiu de la crisi sanitària de la covid-19.

«Tots tenim gana de festes; de sentir la banda pel carrer, l’olor de la pólvora, les tradicionals despertades, el bon ambient i la germanor», ha confessat el regidor de festes, Cristian Rebolledo; alhora que espera gaudir «d’unes festes patronals plenes de vivències, diversió i emocions».

Programació d’actes

El programa d’activitats de les festes de l’Alqueria de la Comtessa presenta una estructura molt similar durant les quatre jornades de la festa.

Cada dia tindran lloc la despertà i l’esmorzar popular, la mascletà seguida per un vi d’honor, el parc aquàtic infantil (excepte l’1 de juliol) i la processó corresponent que conclou amb un castell de focs d’artifici.

'Espere gaudir d'unes festes plenes de vivències, diversió, emocions i retrobaments' Cristian Rebolledo - Regidor de Festes de l'Alqueria de la Comtessa

En cadascuna de les jornades, la música serà l’encarregada de posar el punt final amb les actuacions de l’orquestra Platino (29 de juny), Eufòria (30 de juny), una discomòbil (1 de juliol) i l’orquestra la Voltaje i una sessió musical de ‘Remember Sonido Valencia’, el dia 2 de juliol.

A més a més, hi ha actes singulars i propis de cadascuna de les jornades. El dimecres 29 de juny, a les 21.45 hores, tindrà lloc l’acte d’homenatge a la Regina de les Festes.

El dijous 30 de juny serà el torn dels jocs de cartes amb el Campionat de Truc, que se celebra al bar Ca Marxena. I un dia després, l’1 de juliol, el dia de la Divina Aurora se celebra el rosari a les set del matí; la cavalcada acompanyada de la banda de música a partir de les 18.15 hores i el gran sopar al poliesportiu.