Esperansa Grasia: "Mi sueño es ser actriz de teatro"

Es conocida como Juanjo, Ashley o Consuelo, aunque su nombre más viral es Esperansa Grasia, con el que homenajea a la tarotista de la televisión. Pero lo que hace no tiene nada que ver con la astrología, sino con el humor. La valenciana Gemma Palacio creó su perfil en TikTok e Instagram hace dos años. El objetivo era entretenerse. En su página (@esperansagrasia) subía vídeos de personajes que se inventaba, a través de los que plasmaba la vida de cualquier familia española. Vídeos que corrieron como la pólvora durante los años duros de la pandemia, hasta convertir a Gemma en una de las humoristas más exitosas del panorama nacional. Pero no contenta con eso, en unos días, debutará en el teatro de la mano del director y dramaturgo valenciano Tonet Ferrer, Premio Max por el musical ‘La vida empieza hoy’. «Mi sueño siempre ha sido ser actriz de teatro. Cuando me preguntaban de pequeña siempre lo decía», asegura la valenciana durante uno de los ensayos de ‘La luz fantasma’, la obra con la que debutará sobre las tablas del Talía.

«Mi sueño nivel ‘Dios’ es hacerme vieja sobre el escenario; ser una de estas damas del teatro», añade. La joven de 21 años, que acumula miles de seguidores en las redes sociales y colabora en medios como Europa FM, ha tenido más oportunidades para embarcarse en un proyecto interpretativo, aunque la mayoría estaban relacionados con el humor. «Me apetecía desvincularme un poco de esto para seguir probándome a mí misma». De hecho, le ofrecieron protagonizar su propio espectáculo humorístico como el de Martita de Graná.

¿Quién es?

Gema es vecina de Benaguasil. Según la valenciana, no era muy conocida en su pueblo hasta que decidió subir sus primeros vídeos. «Solo hago vida social con mis cinco amigas. Soy un poco cerrá (ríe). Mi pueblo es muy pequeño y no era muy conocida hasta que empecé a dedicarme a esto. Mi madre es de Chiva y mi padre de Llíria, así que la gente mayor no me paraba por la calle. Pero ahora me saludan siempre para decirme: ‘¡Tu eres la del tikitiki!’. Es un orgullo que la gente mayor me de la enhorabuena y me reconozca pese a que no entienden lo que hago», asegura. Recibió el Premio a la Mejor ‘tiktoker’ española el año pasado. Sus vídeos acumulan millones de visualizaciones. En ellos interpreta personajes como Consuelo, una mujer de mediana edad sin pelos en la lengua, o su hijo, Juanjo, el típico adolescente despistao y de buen corazón que se pasa la vida echado en la cama. Este último personaje fue el germen de su primer libro, ‘Ai lof yu, Ashley’ (Alfaguara), donde cuenta la historia de ‘amor’ entre Juanjo y Ashley. Esta última también aparece en sus sketch. Se trata de una buena estudiante, recatada y de buena educación, que bien podría vivir en un barrio de California.

Desde el pasado mes de agosto, Gemma compagina su trabajo ‘digital’ con la interpretación. Tonet Ferrer le ofreció el papel de Candela, una de las protagonistas de ‘La luz fantasma’, atraído por sus dotes interpretativas en las redes. «Tiene un talento innato para crear personajes. Cuando estás en el escenario no importan los seguidores que tengas en las redes sociales, sino tu capacidad interpretativa y ella la tiene», explica el director. «Todos estamos aprendiendo durante este proceso. En septiembre empezamos los ensayos, aunque ahora ya se notan los nervios por el estreno», señala.

«Es un orgullo que las personas mayores me reconozcan pese a no saber lo que hago»

Gemma asegura que en agosto, cuando ya tenía el guion, casi se arrepiente. «Estaba muy nerviosa. Ahora es cuando estoy disfrutándolo de verdad, sobre todo, porque ya he pillado el tono a mi personaje». Candela, una chica que lleva a las espaldas el «síndrome del impostor». La valenciana ha tenido que hacer hueco en su agenda para los ensayos. Su día a día se divide en tareas dedicadas a las redes. Aunque la propia joven reconoce que «va por temporadas». «A veces me levanto a las ocho y estoy trabajando solo hasta la comida. Pero hay veces que se me hace de noche y todavía no he acabado». Pese a tener cada vez más colaboraciones con medios en Madrid, Gemma asegura que jamás se irá de València. «No entra en mis planes. Aquí estoy muy agusto. Tengo mi vida. Yo allí me perdería», confiesa refiréndose a Madrid.

Un viaje musical

Tonet Ferrer asegura que ‘La luz fantasma’ es el mayor reto al que se ha enfrentado. «Supone dirigir a seis actores sobre un escenario sin casi decorado, con música en directo y con un dinamismo brutal», añade, ya que ante todo, la obra es un musical que habla de temas universales como el amor, la amistad, la zona de confort o la frustración. El reparto lo conforman Sara Guerrero, Raquel Heredia, Héctor González, Gemma Palacio, Ana Vila y Paula Yuste, quienes cantan temas de Alejandro Sanz, Ana Belén, Diego Torres o Fangoria.

Además, la producción reflexiona sobre el propio teatro. «La luz fantasma es la luz que se queda encendida en el teatro. El último trabajador que se va la deja encendida, y el primero que llega, la apaga. Se llama así porque se decía que era la luz que alumbraba a los fantasmas que habitaban el teatro de noche. La obra se centra en el Teatro Melpómene, donde un incendio se cobró la vida del reparto de la función y la de los espectadores. Cada noche, cuando se enciende la luz fantasma, vuelve a representarse a la función que estaba en cartel. La compañía vuelve a escena y el público, al patio de butacas. Están en bucle. Cuando esa luz está apagada ellos tienen total libertad para vagar por donde quieran o para ir a ver a sus familias, pero cuando luz se enciende, todos ellos vuelven automáticamente al teatro. La noche que plasma la obra es especial, ya que se cumplen 10 años del incendio. Como el teatro no ha recibido las ayudas para poder mantenerse en pie, hay que cerrarlo. La obra se centra en la última función de los fantasmas, ya que la luz ya no se va a volver a encender», explica Tonet Ferrer. El valenciano ha firmado diversas piezas musicales como ‘Piensa en rosa’, ‘Bernarda, el musical’ y ‘La vida empieza hoy’. Ha participado también, como guionista, director o productor en numerosos proyectos para televisión y cine.

‘La luz fantasma’ estará en el Teatro Talía del 12 al 16 de octubre, aunque la intención del equipo escénico es alargar la vida de la obra «lo máximo posible». Al menos, hasta que la luz se apague.