Vuelve a València «My Way: El legado de Sinatra», un espectáculo musical homenaje a la gran voz del siglo XX, con una atractiva puesta en escena audiovisual y las grandes canciones que hicieron de la figura de Frank Sinatra un mito de la música.

El crooner Javier Botella dirige y produce este concierto que tendrá lugar el 11 de enero en la Rambleta a partir de las 20:30 horas, contando con la colaboración especial de Dómisol Sisters (Mireia Serrano, Mélanie Lapalus y Fanny Germain), así como de otras colaboraciones especiales para la ocasión.

«Este espectáculo reivindica el legado de un referente imprescindible de la música popular del siglo pasado. El público no va a encontrarse con un concierto al uso, sino que se verá trasladado a otra época gracias a una gran pantalla sobre el escenario en la que vamos combinando proyecciones, con el acompañamiento de excelentes músicos y algunos invitados excepcionales. El público termina siempre de pie y esto supone un orgullo para todos», comenta el artista.

Desde sus inicios en la década de 1930 hasta los años 90, Sinatra cautivó a grandes audiencias en todo el mundo con su distintiva voz suave y su habilidad para transmitir emoción a través de sus interpretaciones, algo que puede verse en las proyecciones que representan la vida y obra de Frank Sinatra, así como de otros protagonistas de la época.

Todo ello al ritmo de un repertorio de 20 temas seleccionados -muy a conciencia- con canciones como New York, New York, Fly Me to the Moon, Strangers in the Night o My Way, la cual da título al show.

Eduard Marquina-Selfa (piano y dirección musical), César Cortés (contrabajo), Tico Porcar (batería) y Fede Crespo (trompeta) forman la banda de músicos que trasladarán a los espectadores a los mejores años del swing.

«Interpretamos una veintena de canciones en directo para reconocer que Sinatra no solo dejó un legado musical duradero, sino que también se convirtió en un símbolo de estilo y elegancia. Este concierto especial es un proyecto que anhelaba materializar durante mucho tiempo y confío en que podamos contribuir al resurgimiento de este estilo de música», dice Botella sobre la función en la Rambleta.

«My Way: El legado de Sinatra» es un espectáculo recomendado para todos los públicos y llegará a Valencia tras su paso por Madrid el 29 de diciembre en Matadero. Una cita indispensable para todos los amantes de la música y una magnífica manera de cerrar la programación navideña.