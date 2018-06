Cancelo vale ahora 45 millones

El Valencia CF endurece las condiciones para vender a Joao Cancelo. Una vez expirado el plazo para la opción de compra del Inter, cifrada en 39 millones inalcanzables para el club de San Siro, el precio del lateral portugués no está sujeto a cláusulas y la entidad de Mestalla entiende que su valor de mercado es superior. El nuevo precio exigido aumenta a 45 millones. Es decir, justo la cifra de dinero que a corto plazo necesita el Valencia CF para equilibrar el balance del «fair play» antes del 30 de junio y poder fichar sin restricciones.

La temporada de Cancelo a préstamo en el Inter ha sido provechosa y su imagen se ha relanzado, sobre todo en Italia. De la Serie A emerge como candidato a ficharle la Juventus, equipo que ha seguido su progresión en las últimas tres campañas. Según informaba la Gazzetta dello Sport, la Vecchia Signora habría contactado con el director técnico valencianista Pablo Longoria, hasta hace pocos meses integrado en el club turinés, para trasladarle el interés formal por Cancelo. La respuesta del Valencia, 45 millones a los que de momento no llega la Juve.

Con independencia de lo que pase con Rodrigo, la gran venta planeada es la de Cancelo. Su nombre es uno de los asuntos capitales en las reuniones que Anil Murthy, Mateu Alemany, Pablo Longoria y Kim Huat Koh están manteniendo estos días en Singapur junto al máximo accionista Peter Lim, en una cumbre ya tradicional. A pesar de no ser convocado para el Mundial, Cancelo no necesita un reclamo extra de imagen en su cotización. Desde el Valencia se espera también la concurrencia de la Premier League, con el Manchester United al frente, y también han llegado ofertas formales desde el fútbol chino, una alternativa de menos calibre deportivo para el futbolista pero que satisface económicamente al Valencia. Cualquier solución será una bendición para Marcelino. Una venta millonaria aplacará la necesidad de traspasos y, en el caso improbable de que se acabara quedando, obtendría el lateral derecho de garantías que tanto anhela.