Marcelino: "Estamos demasiado ansiosos por marcar"

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia CF , afirmó tras el empate a dos de su equipo en el Ciutat de València ante el Levante que su equipo "pudo y debió ganar", aunque admitió que no le gustó su equipo cuando no tenía el balón, ya que en ocasiones se mostraron muy ansiosos.

"Debemos ser un equipo más sólido y no conceder tanto, pero también hay que recordar que el rival ha sido muy eficaz, lo que no evita que no debamos mejorar", prosiguió.

"Si hacemos un repaso del aspecto ofensivo, debo señalar que si hacemos la cantidad de hoy, lo normal es que ganemos partidos", agregó Marcelino, quien añadió que la clave es no conceder al rival.

"Llevamos cinco goles en contra y estos números nos obligan a marcar tres tantos en contra para ganar", explicó con estos datos la necesidad de mejoría que destaca.

Marcelino no cree que los cambios en defensa sea la causa de los goles recibidos, sino que es importante defender bien cuando el equipo no tiene el balón.

"El Levante ha tenido las mismas opciones que nosotros y son un equipo de un buen nivel, pero nosotros hemos generado mucho. No hemos ganado y debemos seguir trabajado", agregó.

"No estoy preocupado por tener dos puntos de nueve. Hasta que no llevemos un cuarto o un tercio de la competición. Ahora no estamos contentos porque no hemos ganado", señaló.

Sobre el Levante señaló que se trata de un equipo "atractivo, dinámico, rápido" y que genera muchos problemas a los rivales, cn un nivel competitivo alto.