Gayà: "Con Marcelino no hay que tener ninguna duda, hay que recordar el campañón que hicimos el año pasado"

El futbolista del Valencia José Luis Gayà cree que no hay que tener dudas de Marcelino García Toral después del "campañón" del año pasado, aunque sabe que los resultados del inicio de Liga Santander "no están siendo buenos", sobre todo por la "falta de puntería", lastre que en cuanto solucionen hará que vayan para "arriba".

"El míster, como todos, quiere cambiar esta situación de malos resultados. Lo que hay que hacer es seguir trabajando más. Con el míster no hay que tener ninguna duda, hay que recordar el 'campañón' que hicimos el año pasado. Este no hemos arrancado bien, pero el equipo no está dejando malas sensaciones, pero todos juntos vamos a salir de este bache que hemos tenido al principio de liga", señaló José Luis Gayà en una entrevista a Europa Press durante la concentración con la selección.

El defensa sabe que el inicio del Valencia en LaLiga "a nivel de resultados no está siendo bueno", pero las dos últimas victorias, "una en 'Champions' y otra en liga", les van a dar "confianza para ir para arriba". "Tenemos que seguir trabajando, incluso más, para que vuelvan los resultados", añadió.

"Al final, el equipo en defensa está trabajando bien, pero en ataque nos está costando acertar. Si hubiéramos acertado en muchos partidos hubiéramos conseguido más victorias porque el equipo en defensa trabaja bien. Es esa falta de puntería en ese último tercio, donde el año pasado los delanteros lo metían todo. Son rachas, a la que empiecen a meter goles vamos a ir para arriba", expresó, aludiendo a la falta de pólvora del equipo 'ché', algo que resulta extraño con los cinco hombres de gol que están en la plantilla (Rodrigo, Mina, Gameiro, Batshuayi y Güedes).

Aunque los goles no lleguen, el Valencia de Marcelino sí destaca por su compromiso y la solidez defensivos. Es el segundo equipo que menos goles encaja (9), por detrás del Atlético de Madrid (8). Y toda la afición coincide en que Gayà es uno de los principales pilares de la defensa valencianista.

"Cuando no salen los resultados, buscas mantener la portería a cero, los rivales nos llegan muy poco. La realidad es que el trabajo defensivo es parte de todo el equipo, que se esfuerza muchísimo. Los datos físicos son muy buenos, los delanteros corren muchísimo también. En cuanto estemos más finos estaremos arriba", agregó.

Pero antes de fin de año, los de Marcelino tendrán ocho partidos en menos de un mes en los que se determinarán la mayoría de objetivos 'che'. "Sabemos que vienen cosas importantes. Nos viene un tramo de liga y 'Champions' importante donde tenemos que dar un paso más y estar preparados para ello", advirtió.

Finalmente, en 2019 se cumplirán 100 años de la fundación del Valencia, por lo el canterano recalca que es "un año especial" y la gente está "muy ilusionada". "Al ver que el equipo no estaba ganando es normal que entren los nervios, pero ellos siempre han estado ahí. Les vamos a necesitar", sentenció.