La mayor parte de las intervenciones de los accionistas fueron contrarias o críticas a la gestión de Meriton en el Valencia.



Antonio Sesé

«Su gestión al frente de la sociedad ha sido ruinosa»

? «Han dilapidado la propia ampliación de capital que ustedes propiciaron, más de 100 millones en cuatro ejercicios. Señor Murthy, ustedes se hacen trampas al solitario, que es la forma más absurda de hacer trampas. Han pagado deuda con dinero de otra póliza de crédito, compran jugadores y aplazan su pago. Sabemos lo que significa reducción de capital: empobrecimiento del valor accionarial. Compré acciones por valor de 50 euros, hoy cada acción no vale ni 12 euros. ¿A quién corresponden los 1,8 millones de sueldos de altos directivos? Si yo fuera el señor Lim, echaría al consejo de administración y traería a auténticos profesionales».



vicente vallés

«¿Piensan terminar el nuevo estadio? Si no, díganlo»

«Deben terminar el campo. Si no, todo el dinero que se gasten en jugadores no vale para nada. ¿Piensan terminar Nou Mestalla? Si no, díganlo».



José Ángel Molina

«¿Por qué no volvemos a llamar al filial CD Mestalla?»

«Hay que hacer más caso al Mestalla. Tenemos al señor Longoria, que aparece y desaparece como el Guadiana. Nos vamos a Tercera, la gestión es nefasta. ¿Por qué no llamamos de nuevo Club Deportivo Mestalla, como siempre fue? Hubo en su día que renunciar a un ascenso a Primera. Otros clubes han regresado a nomenclaturas históricas para sus filiales».



Miguel Zorío

«Con el dinero de Abdennour, Negredo y Enzo tendríamos campo»

«Se ha subido el salario de los ejecutivos. Se pone a Deloitte para vender las parcelas ¿Por qué se compró Lim el club? ya les digo, para mover 700 millones de euros en fichajes. Con los fichajes de Enzo, Negredo y Abdennour se podría haber acabado el estadio. Un ex presidente me dijo que Lim vendría, no pondría ni uno y que al irse se le deberían 150 millones. Anil, pido tu dimisión. Y vete ya, que no tienes ni idea».



Daniel Roberto

«València viene de Valentia. 'Recuerda que eres mortal'»

«Recuerdo un podcast con Roberto Gil que dijo que el día que se hizo antimadridista fue porque le llamaron «provinciano». Valencia viene de la Valentia romana: 'Recuerda que eres mortal'. Tendría que haber facilitado la presencia de accionistas aquí».



Josep Antoni

«¿Por qué el Levante se ha llevado a la capitana del femenino?»

«¿El club ha sido puesto en venta? ¿Por qué el Levante ha podido llevarse a Ivana Andrés, capitana del Valencia?»



Tomás Ribera

«Quiere usar la excusa de la edad para cargarse parte de la grada»

«¿Le gusta la sala medio vacía? Usted huye de la crítica, usted es un censurador y un totalitario. Vaya de cara. Sabemos lo que trama: usar la excusa de la edad para cargarse gran parte de la grada»



Fernando Gil

«Hay que mimar a estos señores que han venido a ayudarnos»

«Me parece mal que se critique a este consejo cuando había colas vendiendo acciones.... Hay que mimar a estos señores que han venido a ayudarnos. Debemos ser críticos, pero siempre para mejorar».