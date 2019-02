Gameiro: "No me siento favorito, en la Copa del Rey todo puede pasar"

Kevin Gameiro, gran protagonista del partido de Copa del Rey ante el Betis gracias a su gol y a la asistencia a Chryshev en el primer tanto del Valencia CF, fue el mejor de su equipo en el (2-2) de la ida de las semifinales. Sin embargo, y pese a queel marcador es muy bueno, Gameiro desconfía del rival en el encuentro de vuelta. "De cara a la vuelta en la Copa, todo puede pasar. Espero ganar en casa para estar en la final", indica.

El delantero francés, que entró al campo cuando el Valencia CF perdía por 2-0, fue clave en la igualada. Su condición de exsevillista jugó a su favor. Tenía ganas al rival y en un campo que le motiva. "Hemos hecho un buen partido en un campo que se me da bien", decía, e insistía en que es un error pensar en la final. "Espero que jugar la vuelta en Mestalla sea un plus, pero no me siento favorito. Hay que ganar y ya está", explicó.

"Marcar dos goles fuera es importante para afrontar la vuelta con confianza. Pese al 2-0 en contra, el Valencia nunca se ha arrugado. Hemos tenido una reacción de equipo fuerte y ahora estamos a un partido de jugar una final", añadió.