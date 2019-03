Marcelino García Toral: "Ni insistimos, ni creamos en la segunda parte"

Marcelino García Toral afirmó tras la victoria que en el segundo tiempo el equipo debió hacer más de lo que hizo. «Estamos satisfechos por los primeros 35 minutos que hemos hecho, pero la segunda mitad ha sido muy mejorable. El sabor es agridulce», indicó. «Ni insistimos, ni creamos en el segundo tiempo en el que estuvimos muy espesos con balón y como el rival tiene calidad, nos creó algún problema para mantener la eliminatoria más favorable».

Marcelino consideró que no había euforia en el equipo por haber ganado dos partidos antes de este, pero en el segundo tiempo el partido se enfrío. «Estábamos cómodos con el resultado e incómodos por el juego, pero no hubo euforia, aunque estamos satisfechos por haber ganado tres partidos seguidos en casa, además en tres competiciones», dijo. «Tenemos que ir a ganar el encuentro porque si vamos a no encajar, perderemos porque el 1-0 nos deja fuera. Tenemos que hacer lo que hicimos durante los primeros 35 minutos. Todo lo demás nos generará dificultades. Debemos ser inteligentes y pensar en meter gol».



Parejo no jugará en Rusia

Dani Parejo no jugará el partido de vuelta en Krasnodar por acumulación de amonestaciones. A una de la suspensión viajarán a Rusia sus compañeros Francis Coquelin, Mouctar Diakhaby y Carlos Soler.



Otros resultados

Zenit 1, Villarreal 3

Rennes 3 , Arsenal 1

Sevilla 2, Slavia Praga 2

Dinamo Zagreb 1, Benfica 0

Eintracht 0, Inter 0

Nápoles 3, Salzburgo 0

Chelsea 3, Dinamo Kiev 0