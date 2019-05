Final de la Copa del Rey: El Valencia CF parte hoy a Sevilla con Kondogbia y Garay recuperados

El Valencia CF completó ayer su último entrenamiento en la ciudad deportiva de Paterna, con Kondogbia y Garay en el grupo, antes de trasladarse hoy a Jerez, donde se concentrará antes de la final de la Copa del Rey del sábado. La expedición blanquinegra, con Anil Murthy al frente, parte a las 12.45 desde Manises, donde se han citado cientos de aficionados para despedir al equipo, que llegará a la población andaluza pasadas las 14 horas.

El equipo entrenará a puerta cerrada esta misma tarde, en Jerez. El viernes se ejercitará en el mismo hotel Montecastillo, donde está hospedada la plantilla. El sábado por la tarde, el Valencia CF se trasladará por carretera hasta Sevilla para enfrentarse al Barça en el Benito Villamarín. El viaje es de una hora de duración, para cubrir los 100 kilómetros que le separan de la capital andaluza.

A partir de mañana, comenzará a partir la afición del Valencia CF hacia Sevilla por los distintos medios: avión, tren, autobús y vehículos propios.

La presencia de Garay en el partido, por otra parte, es cada día más segura. El argentino completó los últimos entrenamientos del equipo al mismo ritmo que sus compañeros. Se da por hecha, también, la participación de Kondogbia. El jugador aseguró ayer que no se encuentra «al cien por cien» después de su lesión, pero tranquilizó al valencianismo. «Es lógico que no esté al máximo, porque he estado un mes fuera, pero estoy bien. Estoy a disposición del entrenador», dijo el centrocampista francés, que el pasado sábado jugó más de la mitad de la segunda parte en Valladolid. Hace poco más de un mes, el 17 de abril, se le daba por descartado para la final, tras ser operado por su recaída de un hematoma intramuscular.

La única baja por lesión es la de Cheryshev,. El ruso viajará con el equipo. Kang In Lee, convocado con la selección coreada sub-20, está ausente.



Wass, a la selección; Moretti se va

El regreso del centrocampista del Valencia Daniel Wass, 2 años y medio después de su última llamada, es la principal novedad de la lista de la selección danesa para los dos próximos partidos contra Irlanda y Georgia.

Por otra parte, el lateral izquierdo Emiliano Moretti (37 años), que militó entre 2004 y 2009 en el Valencia CF, anunció su retirada como futbolista profesional. En el actual campeonato italiano sumó 23 partidos, 22 como titular, con el Torino.