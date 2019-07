El Nápoles insiste en Rodrigo

El Nápoles no se olvida de Rodrigo Moreno. El interés del club partenopeo por el delantero del Valencia vuelve a crecer al situarse como la primera alternativa de mercado en el caso de que no se ejecute el fichaje del delantero Mauro Icardi. El club de Mestalla acordó con el atacante hispano-brasileño escuchar ofertas, al entender el jugador que ha cumplido un ciclo vital en el club y busca nuevos desafíos, mientras que la entidad blanquinegra opina que el momento es propicio para obtener una buena venta. Pero no a cualquier precio. El Valencia sigue tasando a uno de sus futbolistas franquicia en un mínimo de 70 millones, mientras que el Nápoles, de momento, no es partidario de llegar a esas cifras. La opción de Rodrigo gusta especialmente al técnico Carlo Ancelotti, ya que encajaría a la perfección en su sistema 4-4-2.

Tal como informaba ayer el Corriere dello Sport, el director deportivo del Nápoles, Cristiano Giuntoli, se ha desplazado a España para abordar con el Real Madrid la contratación de James Rodríguez, gran prioridad del propietario del club, Aurelio De Laurentiis. En función del acuerdo que se alcance, los márgenes de la oferta a Rodrigo podrían subir, incluyendo bonus y, también, la presencia de algún futbolista.

Superdeporte informaba ayer que el Nápoles podría plantear la llegada de Arkadiusz Milik para abaratar el fichaje de Rodrigo. El delantero polaco, de 25 años, goza de prestigio pero presenta dos inconvenientes: ha tenido graves problemas de lesiones en el club de San Paolo y cumple un perfil futbolístico, de delantero ariete, ya cubierto con la llegada de Maxi Gómez.



Ya rueda el balón en Paterna

Por otro lado, el Valencia, tras dos días de pruebas médicas y físicas y una sesión de gimnasio matinal, se puso ayer miércoles por la tarde a las órdenes del técnico, Marcelino García Toral, en el primer entrenamiento con balón de la pretemporada. Tras el calentamiento, el entrenador asturiano reunió al grupo, les dio una breve charla y siguieron ejercitándose, bajo la mirada de Anil Murthy, presidente del club, y Mateu Alemany, director general de la entidad.

En el entrenamiento ya no estuvo Santi Mina, que por la mañana acudió a la ciudad deportiva de Paterna para despedirse de sus compañeros ante su inminente fichaje por el Celta de Vigo. Sí que estuvo el central Jorge Sáenz que puede recalar también en el club vigués como cedido en la misma operación por Maxi Gómez. Aunque ya se ha incorporado la mayoría de los jugadores, aquellos que tuvieron compromisos internacionales al acabar la temporada lo harán de manera escalonada los próximos días, y hay otros como Aymen Abdennour y Nacho Gil con los que no se cuenta y no tienen fecha para unirse al grupo.