Amargo debut de pretemporada

El Valencia CF perdió en el primer amistoso de la pretemporada en su mini stage en tierras suizas. El Mónaco se impuso por la mínima con un gol de Foster a un equipo, el de Marcelino, en el que debutaron los fichajes llegados hasta el momento, Maxi Gómez, Jasper Cillessen, Jason Remeseiro y Manu Vallejo.

Jaume Domènech, Pascu Alba, Garay, Diakhaby, Salva Ruiz, Koba, Coquelin, Kang In, Guedes, Vallejo y Gameiro se convirtió en el primer once de la pretemporada. El mayor rodaje, con cuatro amistosos ya en sus piernas, permitió al conjunto de Jardim lanzarse con más ímpetu a por el partido. Golovin se movió como pez en el agua entre líneas, desde donde hizo daño. El primer aviso fue un disparo al larguero.

El Valencia, frágil en el medio, funcionó con algún destello en los costados de Kang In o Guedes. Pero, sobre todo, gracias al buen entendimiento de Gameiro con un batallador Manu Vallejo. El joven gaditano lo tiene difícil, pero desde el primer día deja muestras de que quiere quedarse. Una pared suya con Gameiro, tras salida de Pascu por la derecha, generó la ocasión más clara del Valencia en el primer acto. Lacomte frenó la carrera del galo y su chut con los pies.

A los 38 minutos Jaume había ya dejado su lugar a Cristian Rivero. El canterano realizó una sensacional parada en el suelo, pero no pudo evitar el tanto inmediato de Foster en el área pequeña a pase de Sidibé.

Cristian, Piccini, Javi Jiménez, Gabriel, Gayà, Parejo, Kondogbia, Fran Villalba, Jason, Sobrino y Rodrigo... El once del segundo tiempo cambió la cara del equipo. El Valencia pisó mucho más el campo rival y se apoderó de la pelota. Gayà, por ejemplo, dio profundidad al carril zurdo y dispuso de un chut cruzado que a punto estuvo de ser el empate. Rodrigo pudo firmar también las tablas pero no encontró la finuras tras un buen centro de Jason. Parejo lo intentó con una falta directa que salió alta.

En los últimos 22 minutos Marcelino dio la alternativa a Maxi Gómez. La última media hora en la portería fue para el holandés Cillessen. El portero no debió intervenir y el uruguayo no dio con la ocasión de gol soñado, si bien peleó cada jugada dejando muestra de la particular garra charrúa. Daniel Wass también participó en los últimos minutos. Quienes no jugaron fueron Cheryshev, aún lesionado, Racic, con muy poco tiempo con el grupo, y Álvaro Medrán, sin ninguna oportunidad de seguir en el equipo.

Más allá de los debutantes, el joven Pascu Alba trasmitió buenas sensaciones en el campo donde hace un año Kang In vivió su primer día con la camiseta del Valencia CF. Este sábado el equipo ha estrenado su primera equipación de Puma con bwin como patrocinador.



Marcelino: «Ahora mismo cuento con Rodrigo»

Marcelino afirmó estar convencido de que no hay que buscarle sustituto a Rodrigo, de momento. «Es un jugador que está aquí y que ahora mismo todos pensamos que va a seguir. Si luego el club y el futbolista ante una posible oferta se plantean otra cosa, pues lo valoraremos», dijo.

¿Cuáles son sus conclusiones de la reunión en Singapur?: «Lo primero que hizo Peter fue felicitarnos al cuerpo técnico y la plantilla por la Champions y por la Copa, y después hablar del pasado».