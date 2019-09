Rodrigo regresa con una sonrisa

Rodrigo Moreno ya está a las órdenes de Marcelino otra vez. El Valencia CF 'envió' un Rodrigo triste y contrariado y la selección le devuelve un futbolista sonriente. Para un delantero distraído no hay mejor medicina que marcar goles y él le hizo dos a Islas Feroe en Gijón. Dos goles y una declaración en público que dan carpetazo a un verano extraño en el que se vio traspasado al Atlético de Madrid y hasta se despidió de sus compañeros, pero el equipo rojiblanco no supo convertir en realidad el acuerdo al que había llegado con el propietario del club de Mestalla y ahora es un jugador más a disposición de Marcelino: «Estoy contento donde estoy, llevo cinco años en mi club, club al que quiero y sé que la gente me quiere mucho y ahora a centrarme en cumplir con los objetivos una temporada más», dijo cuando le preguntaron.

Que la gente le quiere se ha podido medir en los dos partidos que ha jugado el Valencia CF esta temporada en Mestalla. Al primero de ellos, ante la Real Sociedad en el debut liguero Rodrigo llegaba después de haberse despedido de sus compañeros y del cuerpo técnico por el club le había comunicado que había sido traspasado al Atlético, y en el segundo, ante el Mallorca en la tercera jornada, solo falta esperar a que pasara el tiempo para que se certificara que los dos clubes, Valencia CF y Atlético, habían hecho una chapuza porque sin estar firmado y sobre todo, sin tener capacidad financiera para afrontar la operación, le dijeron al futbolista que podía irse a Madrid a pasar la revisión médica. Dejaron al jugador a los pies de los caballos pero ni por esas Mestalla lo señaló. Al contrario, fue sustituido en los dos partidos y las dos veces fue despedido por Mestalla con ovación. Rodrigo volvió ayer a la ciudad deportiva del Valencia CF en el regreso al trabajo de los valencianistas y lo hizo con una sonrisa de oreja a oreja. Eso sí, hizo trabajo de recuperación porque fue titular el domingo y está previsto que hoy salte al terreno de juego. La sesión de entrenamiento –fue vespertina- estuvo marcada por el regreso al grupo de Paulista y Coquelin, que la semana pasada arrastraban problemas físicos.

Pero de la misma manera que las desgracias nunca llegan solas, en este caso las buenas noticias tampoco. Rodrigo no es el único futbolista que Marcelino puede recibir en mejores condiciones. Otro es el portugués Gonçalo Guedes, que también es un jugador capital para el conjunto valencianista. Guedes se ha reivindicado con su selección cuando todos los focos apuntaban al atlético Joao Félix. El jugador del Valencia CF hizo el 0-2 de Portugal ante Serbia después de una excelente jugada individual. Guedes jugó de delantero con el combinado luso pero acciones de ese tipo ha tenido con la camiseta valencianista pero no han culminado en gol. Como Rodrigo, el de València se va un futbolista que empezó a generar dudas por su rendimiento entre algún sector de los aficionados, y puede regresar un tipo crecido en autoestima, que es precisamente lo que necesita este equipo, ganar en confianza para olvidar un verano extraño y volver a ser el equipo campeón del último tamo de la temporada pasada.

Eso sí, Guedes tiene todavía otra oportunidad de reivindicarse. Portugal juega hoy en Lituania a las 20:45 y necesita la victoria. Los lusos están a ocho puntos de Ucrania, líder del grupo B pero tienen dos partidos menos. Necesitan ganarlos para estar a dos de los ucranianos y depender de sí mismos para quedar entre los dos primeros de grupo, que son los puestos que dan la clasificación directa.