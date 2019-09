Mateu Alemany, dispuesto a verse cara a cara con Lim para salir del Valencia CF

Una vez confirmada de manera oficial la salida de Pablo Longoria del Valencia CF, falta por solucionar el futuro de Mateu Alemany, con lo que se cerrará de manera definitiva el final de un ciclo y un proyecto en el conjunto de Mestalla.

En un principio la intención de Peter Lim era que Alemany siguiera en el club como director general pero no va a ser posible porque básicamente él no quiere porque con el cese de Marcelino y el fichaje de Celades sus atribuciones no se han respetado. Mateu tiene contrato hasta junio de 2020 y una cláusula de tres millones de euros que le obliga a pagarlos si quiere romper el contrato. La intención de Mateu es salir del club de manera amistosa y elegante, algo que sucederá en las próximas semanas tal y como informaba SUPER el pasado viernes.

A tal efecto, podría haber una reunión en Singapur en los próximos días entre el todavía director general y Peter Lim, al menos, es la intención de Mateu. El presidente, Anil Murthy, es partidario que tenga una buena salida porque considera que ha hecho un buen trabajo en el Valencia CF.