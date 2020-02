Las excusas de Eric Abidal en el caso Rodrigo no han generado otra cosa que sorpresa en el Valencia CF. En una entrevista al diario Sport, el director deportivo barcelonista argumentó que el hecho de que no pudieran fichar al futbolista «no es un tema de dinero. Teníamos un límite y no íbamos a pasar de ahí». Ese límite se quedó muy lejos de los 60 millones, que es el precio que Peter Lim está pidiendo por Rodrigo. La última oferta que trasladó el Barça garantizaba la mitads: 30 millones.